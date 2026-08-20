Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε το δεύτερο καλύτερο άλμα της καριέρας του και πρώτο στον ανοιχτό στίβο, περνώντας τα 6,16μ.

Ιστορία έγραψε στο Diamond League της Λωζάνης ο Εμμανουήλ Καραλής, με τον Έλληνα πρωταθλητή να περνά με τη δεύτερή του προσπάθεια τα 6,16μ. Ένα ύψος που πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον ανοιχτό στίβο, καθώς στον κλειστό, είχε κάνει 6,17μ. στον Παιανία στις 28 Φεβρουαρίου.