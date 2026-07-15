Ξένα μέσα αποκάλυψαν το ποσό που θα καταβάλει ο ΠΑΟΚ στην Κοπεγχάγη για την επικείμενη μεταγραφή του Παντελή Χατζηδιάκου.

Η μεταγραφή του Παντελή Χατζηδιάκου από την Κοπεγχάγη στον ΠΑΟΚ έχει μπει στην τελική της ευθεία, με τον Έλληνα αμυντικό να καταφθάνει στη Θεσσαλονίκη αύριο (16/07), προκειμένου να ολοκλήρωσει τις ιατρικές του εξετάσεις και να ανακοινωθεί και επίσημα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Δανία και συγκεκριμένα το «tipsbladet.dk» η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων «έκλεισε» περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ (11 εκατομμύρια κορώνες Δανίας), που είναι σχεδόν τα ίδια λέφτα με αυτά που είχε πληρώσει η Κοπεγχάγη για τον 29χρονο οπισθοφύλακα πριν από ένα χρόνο, όταν τον αγόρασε από την Κάλιαρι, μετά από μια επιτυχημένη περίοδο δανεισμού.

FC København sælger Pantelis Hatzidiakos til PAOK efter et gennembrud i forhandlingerne. Løverne får lige i underkanten af 1,5 millioner euro, 11 millioner kroner, for den 29-årige græske landsholdsspiller, som torsdag skal til lægetjek i sin nye klub. https://t.co/kz1GiOhSD6 July 15, 2026

Μάλιστα, σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τους Δανούς έπαιξαν οι πολύ καλές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες, μετά και από τη μεταγραφή του Ντόμινικ Κοτάρσκι στην Κοπεγχάγη το καλοκαίρι του 2025.