Με φόντο τη μαγευτική Μεσσηνία και σε απόλυτη αρμονία με τη φύση, το Messinia Challenge επέστρεψε δυναμικά από τις 7 έως τις 10 Μαΐου 2026, γράφοντας μια νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητικού τουρισμού.

Στη 14η του έκδοση και στην πρώτη χρονιά της νέας του εποχής μετά το rebranding από Navarino Challenge σε Messinia Challenge, το πολυβραβευμένο event, το μεγαλύτερο multisport event της Ελλάδας και κορυφαία wellness διοργάνωση στην Ευρώπη σύμφωνα με τα διεθνή βραβεία τουρισμού που απονεμήθηκαν στο Λονδίνο, συγκέντρωσε πάνω από 5.500 συμμετοχές από ανθρώπους κάθε ηλικίας και δυνατοτήτων, από μικρά παιδιά έως επαγγελματίες αθλητές, που ταξίδεψαν από περισσότερες από 34 χώρες και 4 ηπείρους για να συμμετάσχουν σε πάνω από 70 ξεχωριστές δράσεις και 20 Ολυμπιακά αθλήματα. Είναι, σήμερα, η διοργάνωση που φέρνει τα περισσότερα σπορ και τους περισσότερους αθλητές σε τόσα πολλά μέρη της Μεσσηνίας, κοντά στην τοπική κοινωνία και την τοπική οικονομία.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στην Costa Navarino, στα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort, στη Navarino Agora, καθώς και σε άλλα σημεία της ευρύτερης Μεσσηνίας: στην Καλαμάτα, στη Μεθώνη, στην Εύα Μεσσήνης και στην Πύλο.

Οι πρώτοι βιώσιμοι αγώνες τρεξίματος στην Ελλάδα

Το Messinia Challenge 2026 σηματοδότησε ένα ορόσημο για τον ελληνικό αθλητισμό: είναι η πρώτη ολοκληρωμένα βιώσιμη αθλητική διοργάνωση τρεξίματος στη χώρα, με sustainability ενσωματωμένη σε κάθε λεπτομέρεια — από το χαρτί του bib μέχρι το όχημα που οδηγούσε τους αγώνες, και σε απόλυτο σεβασμό στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000.

Bib numbers από seed paper, χαρτί με ενσωματωμένους σπόρους, που μετά τον αγώνα μπορεί να φυτευτεί και να γίνει λουλούδι ή φυτό. Η ανάμνηση του αγώνα μεταμορφώνεται κυριολεκτικά σε νέα ζωή.

Κορδέλες συμμετοχής από ανακυκλώσιμα υλικά, τυπωμένες με φωτογραφίες της Μεσσηνίας.

Official t-shirts από την 42K Running, κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά.

Μετάλλια από «σκουπίδια», κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό για τους τερματίσαντες του αγώνα 10 χλμ. powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Πλαστικό που πέταξαν άλλοι, μετατράπηκε σε σύμβολο νίκης και προσπάθειας στα χέρια των αθλητών, στο πλαίσιο του προγράμματος Team Recycle με τα δημοτικά σχολεία της Μεσσηνίας.

Ξύλινα μετάλλια με χάραξη Braille, για τους συμμετέχοντες του 1km Run For All, με ανακυκλώσιμη κορδέλα. Δεν είναι αισθητική επιλογή, είναι πράξη: η συμπερίληψη γίνεται απτή και προσβάσιμη σε όλους, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν βλέπουν.

Παιδικοί αγώνες δρόμου με βιώσιμο αποτύπωμα, καθώς οι δύο δρομικοί αγώνες για τις ηλικίες 0–9 και 10–14, powered by ΒΙΚΟΣ, υποστηρίχθηκαν με την παροχή ξύλινων μεταλλίων, με στόχο την προώθηση περιβαλλοντικής συνείδησης και υπεύθυνων πρακτικών από την παιδική ηλικία.

Επαναχρησιμοποιήσιμο παγούρι ως αναμνηστικό για κάθε συμμετέχοντα του αγώνα 10 χλμ.

100% ηλεκτρικός στόλος οχημάτων υποστήριξης, σε συνεργασία με τη NIO και τη SIXT, μέλη του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, με μηδενικές εκπομπές, μηδενικό θόρυβο και ηλεκτρικά ποδήλατα στις διαδρομές υποστήριξης.

Το ηλεκτρικό NIO Firefly ως lead car του αγώνα των 10 χλμ., αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτροκίνηση συμβαδίζει με τον αθλητισμό υψηλών απαιτήσεων.

Ηλιακή γεννήτρια για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών, με μηδενική χρήση πετρελαίου, και σταθμός 21 χλμ. με premium καφετιέρες Miele τροφοδοτούμενες αποκλειστικά από ηλιακή ενέργεια.

Καθαρισμός παραλίας Διβάρι με τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, σε συνεργασία με εθελοντές από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Deree – The American College of Greece και το Humanity Greece.

Eco-friendly υλικά και sustainable πρακτικές σε όλο το event, με μέρος του εξοπλισμού να λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια και μηδενικές εκπομπές.

Ενώ η δράση της Icebreaker Yoga έγινε με στρώματα από φελλό.

Δεν είναι slogan. Είναι η νέα ταυτότητα της διοργάνωσης, και ένα ζωντανό μήνυμα: ο αθλητισμός μπορεί και οφείλει να συνυπάρχει αρμονικά με το περιβάλλον.

Στρατηγική συνεργασία με τον BUONDI CRAFT: από την κούπα σας στη γη

Σε στρατηγική συνεργασία με τον BUONDI CRAFT, το Messinia Challenge 2026 υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης υπολειμμάτων καφέ, με την υποστήριξη της Miele. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε επιλεγμένα σημεία της διοργάνωσης όπως: οι χώροι των δρομικών αγώνων, τα γήπεδα τένις, τα γήπεδα γκολφ, το εστιατόριο Μοριάς και η περιοχή registration στην αίθουσα Great Hall. Πιστός στη δέσμευση του να επιστρέφει αξία στη γη από την οποία προέρχεται, ο ΒUONDI CRAFT προχωρά στην κομποστοποίηση των υπολειμμάτων καφέ, τα οποία αξιοποιούνται ως φυσικό εδαφοβελτιωτικό λίπασμα. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται ένας ουσιαστικός κύκλος κυκλικής οικονομίας.

Run For All, ίσως η μεγαλύτερη συμμετοχή αθλητών ΑμεΑ σε αγώνα leisure τα τελευταία χρόνια

Η πιο συγκινητική στιγμή της διοργάνωσης ήταν χωρίς αμφιβολία ο αγώνας 1km Run For All powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ένας αγώνας που έχει στόχο να ενώσει, όχι να χωρίσει.

Φέτος, πάνω από 60 αθλητές ΑμεΑ πήραν μέρος, καθιστώντας το Run For All ίσως μία από τις μεγαλύτερες συμμετοχές αθλητών ΑμεΑ σε leisure αγώνα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, και ένα από τα πιο σημαντικά συμπεριληπτικά running events της χώρας.

Στον αγώνα συμμετείχαν αθλητές από τον σύλλογο ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ, τον ΣΥ.Φ.ΑΜΕΑ Μεσσηνίας, και οι χρυσοί Παραολυμπιονίκες Γρηγόρης Πολυχρονίδης και Νάσος Γκαβέλας, ο τελευταίος με ρίζες από τη Μεσσηνία και την Πύλο, κάτι που έδωσε στη συμμετοχή του ξεχωριστή συγκινητική διάσταση: ο πρωταθλητής που επιστρέφει στον τόπο του για να τρέξει πλάι σε ανθρώπους που μοιράζονται την ίδια καταγωγή. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με δάκρυα, ζητωκραυγές και ένα ισχυρότατο μήνυμα: ο αθλητισμός είναι δικαίωμα όλων, χωρίς εξαιρέσεις.

Equitable Hospitality: όταν η φιλοξενία γίνεται πράξη ισότητας

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ εφάρμοσε στο Messinia Challenge 2026 τον όρο Equitable Hospitality, φροντίζοντας ώστε αθλητές ΑμεΑ και άνθρωποι με αναπηρία — μαζί με τις οικογένειές τους, τους φροντιστές και τους φίλους τους — να βρεθούν σε έναν ασφαλή και γιορτινό χώρο. Παράλληλα, εργαζόμενοι και πρεσβευτές του Ομίλου έτρεξαν δίπλα στους αθλητές ως μέρος της ίδιας κοινότητας.

Sports Culinary by Miele, όταν ο αθλητισμός συναντά τη γαστρονομία

Η γαστρονομία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη φετινή διοργάνωση, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Sports Culinary by Miele που ξεχώρισε για την καινοτομία και την ποιότητά του, στην 5η χρονιά συμμετοχής της Miele. Για πρώτη φορά, το Messinia Challenge παρουσίασε interactive cooking workshops όπου οι ίδιοι οι συμμετέχοντες μαγείρεψαν πραγματικά, δεν παρακολούθησαν απλώς ένα masterclass. Δίπλα στις premium συσκευές της Miele, οι καλεσμένοι ζύμωσαν, σερβίρισαν και απόλαυσαν τα δικά τους πιάτα, μετατρέποντας τη γαστρονομία σε εμπειρία ζωής.

Πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν τα μαθήματα μαγειρικής με τον καταξιωμένο chef Ανδρέα Λαγό, ο οποίος μοιράστηκε τεχνικές υψηλής γαστρονομίας, μυστικά της μεσογειακής διατροφής και τη φιλοσοφία του «μαγειρεύω για να μοιράζομαι» σε σειρά μοναδικών live cooking experiences. Ταυτόχρονα, ο chef της Miele, Αλέξανδρος Συνγκιρίδης, ανέλαβε πλήρως το Messinia Cooking Challenge by Miele και το Pasta Station by Miele, ενώ το lunch experience στη Villa Onyx της Messinian Nest αποτέλεσε μια αυθεντική γαστρονομική κορύφωση. Η εμπειρία πλαισιώθηκε από premium wine experiences από το Κτήμα ΑΛΦΑ, curated tasting sessions και αυθεντικές μεσσηνιακές γεύσεις, ενισχύοντας την προώθηση των τοπικών προϊόντων.

Ρεκόρ συμμετοχών σε τένις και γκολφ

Το Messinia Challenge 2026 σημείωσε διπλό ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών στα δύο εμβληματικά τουρνουά της διοργάνωσης.

The NIO Messinia Golf Open — ρεκόρ συμμετοχής

Για πρώτη φορά διοργανώθηκε το τουρνουά γκολφ The NIO Messinia Golf Open στα βραβευμένα γήπεδα της Costa Navarino, ένα venue που το 2026 ανακηρύχθηκε «World’s Best Golf Venue» και κατέλαβε την 1η θέση στη λίστα «Top 100 European Resorts» του National Club Golfer — Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η συμμετοχή του Μεσσήνιου πρωταθλητή Ελλάδος στο γκολφ, Χρήστου Πανταζίδη, που έδωσε στη διοργάνωση επιπλέον αθλητικό κύρος και τοπική ταυτότητα. Το event ολοκληρώθηκε με Awards Ceremony στη Villa Onyx της Messinian Nest και lunch experience by Miele με τον chef Αλέξανδρο Συνγκιρίδη.

Τουρνουά τένις by Gruppo Cucine, ρεκόρ συμμετοχής

Στο Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino, το αναβαθμισμένο τουρνουά τένις by Gruppo Cucine συγκέντρωσε επίσης ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του θεσμού, με αθλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό να διεκδικούν τη νίκη σε μία εκ των κορυφαίων τενιστικών εγκαταστάσεων της Ευρώπης.

Η επιστροφή του Dean Spanos στις ρίζες, και το πρώτο NFL Flag Football Camp στη Μεσσηνία

Η ίσως πιο συγκινητική και ιστορική στιγμή της φετινής διοργάνωσης ήταν η επιστροφή του Dean Spanos στη Μεσσηνία, μετά από πολλά χρόνια, στο χωριό όπου ο παππούς του γεννήθηκε, μεγάλωσε, και από εκεί πορεύτηκε για να γράψει ο πατέρας του μια εκπληκτική ιστορία επιτυχίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο Dean Spanos είναι σήμερα ο μοναδικός Έλληνας ιδιοκτήτης ομάδας του NFL, των Los Angeles Chargers, και η επιστροφή του στην Εύα Μεσσήνης ήταν μία στιγμή που η ίδια η Μεσσηνία περίμενε χρόνια. Η «μεγάλη οικογένεια του Messinia Challenge» στάθηκε το όχημα που επανασύνδεσε αυτή την ξεχωριστή ιστορία αίματος και τόπου με τις ρίζες της.

Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, και με τη στήριξη των Los Angeles Chargers, διοργανώθηκε το πρώτο NFL Flag Football Camp στο γήπεδο της Μεθώνης, ένα πρωτοποριακό camp που έφερε για πρώτη φορά το αμερικάνικο ποδόσφαιρο στα παιδιά της μεσσηνιακής γης. Παιδιά της περιοχής γνώρισαν το άθλημα μέσα από τη συμμετοχή κορυφαίων Αμερικανών και Ελληνοαμερικανών αθλητών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν:

Ομιλία της Ολυμπιονίκη Αντιγόνης Ντρισμπιώτη σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου της Εύας Μεσσήνης, με ζωντανό μήνυμα ότι με επιμονή και πίστη τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τα όνειρά μας.

Δωρεά εξοπλισμού και αναμνηστικών δώρων από την ομάδα προς το σχολείο, για τις ανάγκες των παιδιών της περιοχής.

Επίσημη παρουσία του Dean Spanos, ιδιοκτήτη των Los Angeles Chargers, και του NFL legend και πρώην linebacker των Chargers, Shawne Merriman.

Πάνω από 2.000 παιδιά της Μεσσηνίας στο επίκεντρο

Το Messinia Challenge 2026 ήταν γιορτή της ίδιας της Μεσσηνίας και των παιδιών της. Πάνω από 1.200 παιδιά από σχολεία της περιοχής συμμετείχαν ενεργά σε εκπαιδευτικές και αθλητικές δράσεις, ζώντας από κοντά τη μαγεία μεγάλων Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών αθλητών.

Σε συνεργασία με τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και τον Δήμο Πύλου – Νέστορος, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα “Messinia Stories: Drive to Inspire powered by MOTODYNAMICS Group”, σε σχολεία της Μεσσηνίας, όπου οι Ολυμπιονίκες Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Δημήτρης Παπανικολάου και ο εκπαιδευτής οδικής ασφάλειας Θανάσης Χούντρας μίλησαν στους μαθητές για τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη, την οδική ασφάλεια και τη δύναμη του αθλητισμού. Στις ανοιχτές ομιλίες στη Navarino Agora, έναν πολυχώρο πολιτισμού και συνάντησης με ελεύθερη πρόσβαση για όλους, συμμετείχαν επίσης ο Ολυμπιονίκης Περικλής Ιακωβάκης, η Corporate Neurosciences Psychologist Elisabeth Calbari, ο ιατρός Δρ. Σπύρος Σαπουνάς, η Ιδρύτρια του Humanity Greece, Γεωργία Παράσχου και η δημοσιογράφος Χριστίνα Βραχάλη.

Μεγαλειώδεις ομιλίες στην Καλαμάτα

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσαν οι ανοιχτές, μεγαλειώδεις ομιλίες στην Καλαμάτα, όπου εκατοντάδες πολίτες και νέοι παρακολούθησαν τους κορυφαίους αθλητές της χώρας μας να μοιράζονται την προσωπική τους διαδρομή, στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες και έδωσαν στη μεσσηνιακή νεολαία ένα μήνυμα δύναμης, επιμονής και αγάπης για τον αθλητισμό.

Η συγκινητικότερη βραδιά απονομών στα 14 χρόνια του θεσμού

Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε στην Costa Navarino η καθιερωμένη βραδιά απονομών, και ομολογουμένως ήταν η πιο συγκινητική βραδιά στα 14 χρόνια ιστορίας του Messinia Challenge. Την παρουσίαση ανέλαβε ο Γιώργος Λέντζας, ενώ η εκδήλωση διεξήχθη στην ελληνική γλώσσα με ταυτόχρονη μετάφραση μέσω της πλατφόρμας Evenly.

Φόρος τιμής στον Ολυμπιονίκη Αλέξανδρο Νικολαΐδη

Το βραβείο «Αλέξανδρος Νικολαΐδης», θεσμοθετημένο από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και το Messinia Challenge, απονεμήθηκε φέτος στον χρυσό Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή στους κρίκους Δημοσθένη Ταμπάκο, για τη συνολική του προσφορά στον αθλητισμό και το ήθος που πρεσβεύει. Στην απονομή συμμετείχαν η Δώρα Τσαμπάζη, σύζυγος του αείμνηστου Αλέξανδρου Νικολαΐδη, και ο Κωστής Λιαρομμάτης, μέλος της Ολομέλειας της ΕΟΕ και πρόεδρος της Επιτροπής «Αθλητισμός και Περιβάλλον».

Οι τιμητικές βραβεύσεις

Νάσος Γκαβέλας (χρυσός Παραολυμπιονίκης) από την κα Βάλια Βανέζη, Senior Director, Communications Costa Navarino.

Μαρία Πολύζου (μαραθωνοδρόμος, κάτοχος πανελλήνιου ρεκόρ) από τον κ. Θάνο Κυριαζή, Managing Director του Miele Cluster Adria Aegean. Η βράβευση είχε ιδιαίτερη συμβολική σημασία: μια γυναίκα που έχει ξεπεράσει όχι μόνο τα αθλητικά της όρια, αλλά και τη μάχη της με τον καρκίνο, συναντά τις αρχές της Miele, αντοχή, ποιότητα, σταθερή επιδίωξη του «Πάντα Καλύτερα».

Οικογένεια Έλιας, Δημήτρη και Άριας Παπανικολάου, από την κα Μάιρα Πασσιά, Head of Sustainability & Corporate Communications του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Μια οικογένεια που ανακαλύπτει ότι ένα μέλος της βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και, αντί να λυγίσει, στέκεται ακόμη πιο ενωμένη, αποτελεί πρότυπο για την κοινωνία και «εκπαιδευτές» μέσα από αγάπη, υπομονή και επιμονή.

Πέννυ Ρόγκα (πρωταθλήτρια Ελλάδος βόλεϊ), από τον Δήμαρχο Πύλου – Νέστορος, κ. Παναγιώτη Καρβέλα.

AJ Ginnis (ασημένιος Παγκόσμιος Πρωταθλητής αλπικού σκι) — από την κα Ευγενία Τσαγγέτα, Communications & PR Manager της KORRES.

Stephen Keenan (στη μνήμη του, ένας από τους κορυφαίους safety divers παγκοσμίως), βραβείο παρέλαβε η κα Μαρία Τριγκάκη, Social Media Executive της ΒΙΚΟΣ.

Καρολίνα Πελενδρίτου (8 Παραολυμπιακά μετάλλια), από τον κ. Γιώργο Τσιρώνη, Country Director της JYSK Ελλάδας.

Γιάννης Θεοχαρόπουλος (ορεινή διάσωση), από τον κ. Ηλία Κανάκη, Country Manager της The North Face.

Ντέμης Νικολαΐδης (πρωταθλητής Ευρώπης), από τον κ. Γιώργο Λεβεντάκη, CEO & Co-Founder της Gruppo Cucine.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα ισχυρό μήνυμα: ο αθλητισμός είναι δύναμη ενότητας, αποδοχής και έμπνευσης. Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσε το photo booth της SKY express, μέσω του οποίου η εταιρεία πραγματοποίησε μεγάλη κλήρωση αεροπορικών εισιτηρίων.

The Electric Pulse by NIO, Awards Party υψηλής αισθητικής

Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το εντυπωσιακό Awards Party “The Electric Pulse by NIO”, με DJ set από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο στην Great Hall της Costa Navarino.

Το όνομα “The Electric Pulse” δεν επιλέχθηκε τυχαία. Ο «παλμός» είναι το κοινό σημείο τομής δύο κόσμων: τον σιωπηλό, καθαρό παλμό ενός ηλεκτρικού κινητήρα και τον ρυθμικό παλμό της μουσικής και της αθλητικής προσπάθειας, την ενέργεια που κινεί τους ανθρώπους μπροστά.

Οι καλεσμένοι έζησαν μια ολοκληρωμένη premium εμπειρία: espresso με καβουρδισμένο καφέ σε κόκκους BUONDI CRAFT από τις καφετιέρες Miele, κρασιά Κτήματος ΑΛΦΑ στους συντηρητές Miele, η Miele Outdoor Kitchen και το custom-made kitchen island της Gruppo Cucine, το νέο πλυντήριο WQ 1000 WPS Nova Edition της Miele με τον επαναστατικό κάδο InfinityCare, το lounge JYSK, το ηλεκτρικό NIO Firefly, το καινοτόμο AI Mirror της Solgar, η σειρά Merino της Icebreaker, τα iconic duffel bags της Napapijri, signature cocktails Patrón, συλλεκτικά αντικείμενα της Trace ’n Chase, το corner της Nexion Hellas με Hyperice και audio προϊόντα Marshall μέσω του Objects We Love, και κοσμήματα PETROS TASOULIS JEWELLERY EST.1970.

Αγώνες δρόμου με θέα το μεσσηνιακό τοπίο

Την Κυριακή 10 Μαΐου, το Messinia Challenge κορυφώθηκε με τις καθιερωμένες διαδρομές:

Ημιμαραθώνιος 21,1 χλμ. powered by The North Face

Αγώνας 10 χλμ. powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ με lead car το ηλεκτρικό NIO Firefly.

Αγώνας 5 χλμ. powered by Miele στην υπέροχη Βοϊδοκοιλιά.

Παιδικοί αγώνες 1 χλμ. powered by ΒΙΚΟΣ

1km Run For All powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, με πάνω από 60 αθλητές ΑμεΑ.

Φέτος, οι αγώνες δρόμου είχαν μια πραγματικά οικογενειακή και ανθρώπινη αύρα: πολλοί συμμετέχοντες των 5 χλμ. πέρασαν τη γραμμή τερματισμού μαζί με τα σκυλάκια τους, ενώ στους παιδικούς αγώνες 1 χλμ. της ΒΙΚΟΣ, αρκετοί γονείς διένυσαν τη διαδρομή σπρώχνοντας το καρότσι του παιδιού τους, εικόνες που μετέτρεψαν τον αγώνα σε γιορτή ζωής, ανοιχτή σε όλους.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων προσφέρθηκαν στους συμμετέχοντες: Melissa Pasta Van με τη Mamatsita, φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, καφές BUONDI CRAFT, ενημέρωση από τη Solgar, recovery tents Physio-Treat με Hyperice προϊόντα, wellness shots Feeju, δώρα στους τερματίσαντες από τους The North Face, Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και Miele.

Οι συμμετοχές στους αγώνες δρόμου έσπασαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ της διοργάνωσης. Η νέα εποχή του Messinia Challenge, μετά το rebranding από Navarino Challenge, έβαλε τον πήχη πολύ ψηλά και έδωσε στη διοργάνωση χαρακτήρα, βάθος και δυναμική που λίγα ελληνικά events αθλητικού τουρισμού έχουν παρουσιάσει μέχρι σήμερα.

Νέες εμπειρίες και καινοτόμες δράσεις

Beach soccer tournament, calisthenics sessions από το The Art of Calisthenics, hiking “Never just a hike” powered by The North Face, ανοιχτή προπόνηση με τον Νάσο Γκαβέλα powered by Spotteq, Welcome Cocktail powered by JYSK, BBQ Night powered by Hellmann’s, Family Fun Football Game powered by Hellmann’s, Closing Party powered by ΒΙΚΟΣ COLA με την υποστήριξη της Bacardi και DJ set του Junior Rush στη Navarino Agora.

Συμμετοχές από: ΗΠΑ, Καναδά, Πουέρτο Ρίκο, Μεξικό, Περού, Νότια Κορέα, Φιλιππίνες, Ινδία, Ιράν, Αφγανιστάν, Νότια Αφρική, Αλγερία, Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Ισπανία, Ελβετία, Σλοβακία, Ρωσία, Ουκρανία, Σερβία, Ρουμανία, Τουρκία, Βουλγαρία, Αλβανία, Κύπρο και Ελλάδα.

Μήνυμα ζωής και κοινωνικής προσφοράς

Κλινική ΡΕΑ και Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ: ενημέρωση και δειγματοληπτικός έλεγχος εθελοντών δοτών μυελού των οστών, για τρεις ημέρες στο House of Events και στο running venue.

«Για Να Σωθεί Ένα Παιδί», πάνω από 5.000€ ήδη συγκεντρωμένα

Στις φιλανθρωπικές δημοπρασίες memorabilia της πρωτοβουλίας «Για Να Σωθεί Ένα Παιδί», η YAMAHA, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, πρόσφερε NEO’s Dual Battery Scooter, η Trace ’n Chase συλλεκτικά αθλητικά αντικείμενα με υπογραφές παγκόσμιων αστέρων, και η Napapijri ένα έργο τέχνης του graffiti artist Same84 — εμπνευσμένο από το λογότυπο του Messinia Challenge και με κεντρικό μήνυμα τη συμπερίληψη, αποτυπώνοντας τους Νάσο Γκαβέλα και Αντιγόνη Ντρισμπιώτη να τρέχουν δίπλα-δίπλα. Από την πώληση του ηλεκτρικού YAMAHA και των αντικειμένων Trace ’n Chase έχουν ήδη συγκεντρωθεί πάνω από 5.000€, ποσό που θα ενισχυθεί περαιτέρω από τη δημοπρασία των υπόλοιπων αντικειμένων.

Η αξία του εθελοντισμού

Εθελοντές από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Deree – The American College of Greece, την ομάδα Humanity Greece, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Μεσσηνίας, την Κλινική City Hospital, καθώς και οι συνεργαζόμενοι ιατροί και διασώστες, συνέβαλαν καθοριστικά στην ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Η πορεία προς ένα πιο πράσινο και βιώσιμο δρομικό μέλλον

Τα τελευταία χρόνια, στο Messinia Challenge έχουμε λάβει σειρά μέτρων, τόσο στην καθημερινότητά μας όσο και κατά την ίδια την υλοποίηση της διοργάνωσης, με στόχο τη μείωση του αποτυπώματός μας. Κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο εξακολουθούμε να εργαζόμαστε σε πολλά πεδία, ώστε να χαρτογραφήσουμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις διαφορετικές προκλήσεις για να γίνουμε ένας ακόμη πιο πράσινος και βιώσιμος δρομικός αγώνας.

Θέλουμε να εμπνεύσουμε άλλες δρομικές διοργανώσεις και να ενεργοποιήσουμε περισσότερους διοργανωτές, ώστε να γίνουν πιο βιώσιμοι. Θέλουμε επίσης να εμπνεύσουμε και να κινητοποιήσουμε τους δρομείς, τους θεατές, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές μας και όλους όσοι συμμετέχουν στη διοργάνωση, να κάνουν καλύτερες επιλογές και να συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) έως το 2030.

Δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους μόνοι μας. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων όσοι αποτελούν μέρος του Messinia Challenge: δρομέων, θεατών, εθελοντών, officials, συνεργατών και προμηθευτών.