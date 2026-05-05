Mαραθώνιος Λονδίνου: Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεπέρασαν το 1,3 εκατ. για το 2027!
Σε ένα ιστορικό ρεκόρ έφθασε ο μαραθώνιος του Λονδίνου, καθώς την Τρίτη (5/5) ήταν η καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών για τον αγώνα της επόμενης χρονιάς κι αυτές ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο.
Όπως ανακοινώθηκε ο συνολικός αριθμός των δρομέων που υπέβαλαν συμμετοχή, έφθασε στον αριθμό ρεκόρ του 1.338.544, κάνοντας τον μαραθώνιο του Λονδίνου τον πιο περιζήτητο αγώνα στην ιστορία.
Συγκεκριμένα, από το Ηνωμένο Βασίλειο οι αιτήσεις συμμετοχής ξεπέρασαν για πρώτη φορά το όριο του ενός εκατομμυρίου, 1.008.091 για την ακρίβεια, ενώ τα αιτήματα δρομέων από 200 χώρες, ανέβασαν τον συνολικό αριθμό στο 1.338.544, που σημαίνει αύξηση 18% σε σχέση με τον φετινό αγώνα στις 26 Απριλίου.
A record number of people have applied to participate in the 2027 London Marathon via the public ballot.
Hugh Brasher, chief executive of London Marathon Events, told #BBCBreakfast more than 1.3 million applications have been receivedhttps://t.co/Dft2rDyZnV pic.twitter.com/DoTXkOYYuC— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) May 5, 2026
Στον προ ημερών μαραθώνιο του Λονδίνου τερμάτισαν 59.830 δρομείς, επίσης αριθμός ρεκόρ. Οι τυχεροί που θα πάρουν μέρος στον αγώνα του 2027 θα αναδειχθούν με κλήρωση και τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά στις αρχές του Ιουλίου.
Σκέψεις για διπλό μαραθώνιο
Η τεράστια ζήτηση έχει φέρει τη σκέψη τον επόμενο Απρίλιου να διεξαχθούν δύο μαραθώνιοι, ένας το Σάββατο κι ένας την Κυριακή, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε διπλάσιο αριθμό δρομέων να πάρουν μέρος. Αν δεν δοθεί η σχετική έγκριση, ο μαραθώνιος του Λονδίνου για το 2027 έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 25 Απριλίου.
Watch Sabastian Sawe 🇰🇪 run 1:59:30 to destroy the Marathon World Record in London!!🤯🔥— Track & Field Gazette (@TrackGazette) April 26, 2026
First man ever to break 2 hours in a marathon.
2. Yomif Kejelcha 🇪🇹 1:59:41
3. Jacob Kiplimo 🇺🇬 2:00:28
All under the previous World Record.pic.twitter.com/g76PpMHkiG
Ο φετινός αγώνας ήταν ιστορικός, με δύο δρομείς να γίνονται οι πρώτοι που κατέβηκαν τις δύο ώρες. Ο Κενυάτης, Σεμπάστιαν Σάουε με το νέο παγκόσμιο ρεκόρ στη 1ώρ.59:30 και ο Αιθίοπας, Γιομίφ Κατζέλτσα, που έκανε ντεμπούτο στην απόσταση με 1ώρ.59:41.
