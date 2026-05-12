Η ιταλική ομοσπονδία ενέκρινε την «μετακόμιση» της Κρεμόνα στη Ρώμη, φέροντας την πρωτεύουσα της Ιταλίας ξανά στο προσκήνιο του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα η ομάδα που μεταξύ άλλων χρηματοδοτεί και ο Λούκα Ντόντσιτς, πλέον θα έχει ως έδρα τη Ρώμη, καθώς και τα γραφεία της.

Μάλιστα αυτή η μετακίνηση μπορεί να σηματοδοτήσει και περαιτέρω εξελίξεις που αφορούν το NBA Europe, καθώς η πρωτεύουσα της Ιταλίας μπαίνει ξανά στον «χάρτη» της Lega Basket Serie A.

Σημειώνεται πως η ομάδα έχει υψηλούς στόχους για το μέλλον και φυσικά έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για να συμμετάσχει στο νέο εγχείρημα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.