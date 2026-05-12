Κρεμόνα: Η ομάδα που χρηματοδοτεί και ο Ντόντσιτς «μετακομίζει» στη Ρώμη με φόντο το NBA Europe
Η ιταλική ομοσπονδία ενέκρινε την «μετακόμιση» της Κρεμόνα στη Ρώμη, φέροντας την πρωτεύουσα της Ιταλίας ξανά στο προσκήνιο του πρωταθλήματος.
Συγκεκριμένα η ομάδα που μεταξύ άλλων χρηματοδοτεί και ο Λούκα Ντόντσιτς, πλέον θα έχει ως έδρα τη Ρώμη, καθώς και τα γραφεία της.
Μάλιστα αυτή η μετακίνηση μπορεί να σηματοδοτήσει και περαιτέρω εξελίξεις που αφορούν το NBA Europe, καθώς η πρωτεύουσα της Ιταλίας μπαίνει ξανά στον «χάρτη» της Lega Basket Serie A.
Σημειώνεται πως η ομάδα έχει υψηλούς στόχους για το μέλλον και φυσικά έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για να συμμετάσχει στο νέο εγχείρημα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
🚨 UFFICIALE: LA FIP HA DATO L'OK. IL TITOLO DI CREMONA A ROMAhttps://t.co/MVMAx0NWOP— Pianeta_Basket (@PianetaBasketIT) May 12, 2026
