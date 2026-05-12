Πολύ γρήγορα μετά από τη λήξη του επετειακού Παγκοσμίου πρωταθλήματος ομαδικού, η Διεθνής Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης εξέδωσε τους ατομικούς πίνακες αξιολόγησης για την εβδομάδα του 2026 Νο 20.

Οι αγώνες στο Λονδίνο έφεραν σημαντικές μεταβολές σε κάθε βαθμολογικό επίπεδο κι αυτό φυσικά αφορά και τους Έλληνες πρωταθλητές, που αγωνίστηκαν στο στάδιο 1 με τις εθνικές μας ομάδες.

Έτσι, η Κατερίνα Τόλιου, που πέτυχε δύο προσωπικές νίκες, πραγματοποίησε άλμα 296 θέσεων και από το νούμερο 303 έγινε ξανά η πρώτη Ελληνίδα στην παγκόσμια κατάταξη. Από τον Σεπτέμβριο του 2024 βρισκόταν σταθερά εκεί η Μαλαματένια Παπαδημητρίου, η οποία τώρα δεν είχε πόντους από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πριν από το φθινόπωρο του 2024 η Τόλιου κατείχε επί σειρά ετών αυτή την πρωτιά.

Στους άνδρες τη μεγάλη βελτίωση είχαν ο Γιώργος Σταματούρος και ο Γιάννης Σγουρόπουλος. Ο πρώτος, με συνολικά τρεις νίκες στη σπουδαιότερη διοργάνωση, αναρριχήθηκε 476 θέσεις. Ο δεύτερος, που είχε δύο θετικά αποτελέσματα, ανέβηκε 45 θέσεις.

Γενικά, στη διεθνή κατάταξη των ανδρών βρέθηκαν σε καλύτερη θέση και οι τρεις αθλητές, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό θα έχει θετική επίδραση και στους πίνακες των εθνικών ομάδων, οι οποίοι είναι μηνιαίοι.

Ο Γκιώνης είχε άνοδο πέντε θέσεων. Αποκόμισε 38 βαθμούς από τις τρεις νίκες στο κορυφαίο event και με 161 βαθμούς στο σύνολο πήγε στο νούμερο 163 (από το 168). Ο Σγουρόπουλος πήρε 25 βαθμούς από τα αποτελέσματά του στην αγγλική πρωτεύουσα και μετακινήθηκε 45 θέσεις πιο ψηλά. Εμφανίζεται αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 257 με 66 βαθμούς συνολικά. Τριάντα οκτώ βαθμούς απέσπασε και ο Σταματούρος από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κι έκανε τεράστια μετακίνηση 476 θέσεων στην κατάταξη. Ανέβηκε στο νούμερο 316 με 43 βαθμούς. Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, που επίσης ήταν στην αποστολή του Λονδίνου αλλά δεν αγωνίστηκε, στην τρέχουσα εβδομάδα είναι νούμερο 896.

Στον πίνακα αξιολόγησης των γυναικών η Τόλιου βρίσκεται πλέον στο νούμερο 303. Την προηγούμενη βδομάδα ήταν στο 599 και με 35 βαθμούς από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα σημείωσε άνοδο 296 θέσεων. Στο σύνολο εμφανίζει τώρα 42 βαθμούς.

Η Παπαδημητρίου υποχώρησε 27 θέσεις. Δεν είχε βαθμολογική συγκομιδή από το Λονδίνο και με 19 βαθμούς μετακινήθηκε στο νούμερο 429. Ούτε η Γερασιμάτου είχε όφελος στην κατάταξη από τους αγώνες της στην κορυφαία διοργάνωση. Έχασε 6 θέσεις κι έπεσε στο νούμερο 869. Παραμένει έξω από τον δημοσιευμένο πίνακα η Χρυσή Φωτιάδου, που ήταν στην αποστολή του Παγκοσμίου πρωταθλήματος, αλλά δεν κατέγραψε συμμετοχή.