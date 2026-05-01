Η Μαγιόρκα άλωσε την έδρα της Τζιρόνα με 1-0, πήρε τους πολύτιμους τρεις βαθμούς, έβαλε τους γηπεδούχους σε... μπελάδες και η μάχη της παραμονής καλά κρατεί στη La Liga.

Τεράστια νίκη για τη Μαγιόρκα στην έδρα της Τζιρόνα! Οι φιλοξενούμενοι επιβλήθηκαν 1-0 των Καταλανών, τους έβαλαν από... κάτω στη μεταξύ τους ισοβαθμία, και ανασαίνουν πιο άνετα, τέσσερις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του ισπανικού πρωταθλήματος. Έλτσε (14η), Μαγιόρκα (15η), Τζιρόνα (16η) έχουν από 38 βαθμούς, Αλαβές (17η, 36 βαθμοί), Σεβίλλη (18η, 34 βαθμοί) και Λεβάντε (19η, 33 βαθμοί) είναι ακόμα ζωντανές για την παραμονή στη La Liga, αλλά βρίσκονται σε πιο δυσχερή θέση.

Το παιχνίδι δε διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Τα νεύρα, οι έντονες μονομαχίες και το άγχος κυριάρχησαν καθ' όλη τη διάρκεια του ματς. Λυτρωτής για την ομάδα των Βαλεαρίδων Νήσων, ο Σάμου Κόστα στο 43ο λεπτό ύστερα από ασίστ του Μοχίκα.

Οι γηπεδούχοι του Αζεντίν Ουναΐ δεν κατάφεραν να πετύχουν κάποιο τέρμα και μοιραία ήρθε μια ήττα που τους βάζει σε... περιπέτειες.