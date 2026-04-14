Ο Γκάουτ Γκάουτ ξεπέρασε τον Μπολτ και έθεσε νέο ρεκόρ στην κατηγορία U-20

Ο Αυστραλός σπρίντερ, Γκάουτ Γκάουτ, σημείωσε νεό παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία u20, τρέχοντας τα 200 μέτρα σε μόλις 19,67 δευτερόλεπτα.

Ο νεαρός Αυστραλιανός σπρίντερ, Γκάουτ Γκάουτ, έγραψε ιστορία, καθώς κατέρριψε το ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ, τρέχοντας τα 200 μέτρα πιο γρήγορα από ό,τι τα είχε καταφέρει ο Τζαμαϊκανός θρύλος του αθλήματος στην ίδια ηλικία.

Πιο συγκεκριμένα, ο έφηβος σημείωσε χρόνο 19,67 δευτερολέπτων για να κερδίσει έναν εθνικό τίτλο στο Σίδνεϊ την περασμένη Κυριακή (12/04), θέτοντας παράλληλα και ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για την ηλικιακή βαθμίδα κάτω των 20 ετών.

Ο Μπολτ, που κατέχει τα παγκόσμια ρεκόρ στα 100 και τα 200 μέτρα, σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στα 200 μέτρα το 2004 σε ηλικία 17 ετών με 19,93, ενώ πέντε χρόνια αργότερα, σημείωσε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 200 μέτρα στο Βερολίνο με χρόνο 19,19, περίπου μισό δευτερόλεπτο λιγότερο από τον Γκάουτ.

Ο 18χρόνος αθλητής, ο οποίος γεννήθηκε στο Κουίνσλαντ από γονείς με καταγωγή από το Νότιο Σουδάν, είχε πετύχει χρόνο 19,84 με τη βοήθεια του ανέμου την περασμένη σεζόν, αλλά ο αγώνας της Κυριακής ήταν ο πρώτος νόμιμος χρόνος του, όπου «έσπασε» το φράγμα των 20 δευτερολέπτων, ενώ το ίδιο κατάφερε και συναθλητής του Άινταν Μέρφι, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος με χρόνο 19.88 δευτερόλεπτα.

«Έφυγε ένα μεγάλο βάρος από τους ώμους μου γνωρίζοντας ότι το έτρεξα νόμιμα, και έχω την ταχύτητα και το σώμα μου για να τρέξω τέτοιους χρόνους. Οπότε, σίγουρα νιώθω υπέροχα και είμαι έτοιμος για περισσότερα. Έχουμε τόσο απίστευτους αθλητές στην Αυστραλία και νιώθω ευγνώμων που μπορώ να αγωνιστώ με αυτούς τους αθλητές, πιέζουμε ο ένας τον άλλον στα όριά μας. Δύο Αυστραλοί κάτω των 20 ετών. Αυτό είναι καταπληκτικό», δήλωσε ο Γκάουτ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα