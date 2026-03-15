Χρυσό στην ομαδική κατάταξη ανδρών, αργυρό η Ραφαηλίδου και ένα σημαντικό ατομικό ρεκόρ για τον Τσίτσο επεφύλασσε το φινάλε στο Ευρωπαϊκό κύπελλο ρίψεων για την Ελλάδα.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό κύπελλο ρίψεων στη Λευκωσία για την ελληνική ομάδα, καθώς η Ελλάδα κατέλαβε την πρώτη θέση στην ομαδική βαθμολογία των ανδρών. Στις γυναίκες, η χώρα κατετάγη στην έκτη θέση της συνολικής κατάταξης ενώ συνολικά η αποστολή έκανε μία αξιοπρεπή εμφάνιση.

Ατομικό ρεκόρ ο Τσίτσος, μια ανάσα από τα 80μ

Στον ακοντισμό των ανδρών, ο Δημήτρης Τσίτσος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση με νέο ατομικό ρεκόρ 79.46μ βελτιώνοντας το περσινό του 79.05μ. Ο αθλητής του Θωμά Κυριαζή είχε σταθερότητα στον αγώνα του με βολές στα 75.44μ, 74.24μ, 78.05μ και 72.92μ Νικητής ήταν ο Γερμανός Τουμ με 81.05μ δεύτερος ο Ελβετός Βίλαντ με 80.76μ και τρίτος ο Ιταλός Φίνα με 79.95μ.

Αργυρό μετάλλιο η Ραφαηλίδου

Στη σφαιροβολία Κ23, η Μαρία Ραφαηλίδου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με καλύτερη βολή στα 16.04μ παρά τις ενοχλήσεις στη μέση. Πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο μετάλλιο της 19χρονης στη διοργάνωση. Πρώτη ήταν η Γερμανίδα Κοπ με 16.29μ.

Για 2 εκατοστά έχασε το όριο ο Φραντζεσκάκης

Στη σφυροβολία ανδρών, ο Χρήστος Φραντζεσκάκης πήρε την πέμπτη θέση με 76.98μ πλησιάζοντας μόλις δύο εκατοστά το όριο για το Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ. Στο ίδιο αγώνισμα, ο Μιχάλης Αναστασάκης κατετάγη 14ος με 70.38μ ενώ τη νίκη πήρε ο Τσέχος Μίσλιβτσουκ με την κορυφαία επίδοση στον κόσμο (80.69μ).

Τραυματισμός για την Αναγνωστοπούλου, σταθερή η Πουλλή

Καλή παρουσία είχε η Παρασκευή Πουλλή στη σφυροβολία Κ23, όπου κατέλαβε την όγδοη θέση με καλύτερη προσπάθεια στα 62.27μ.

Στη δισκοβολία γυναικών, η Ιωάννα Αραμπατζή ήταν 16η με 52.35μ ενώ η Κρίστι Αναγνωστοπούλου έμεινε στην 21η θέση με 49.40μ καθώς αναγκάστηκε να σταματήσει μετά την πρώτη βολή λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο. Στη σφαιροβολία ανδρών, ο Ιάσονας Μαχαίρας πήρε τη 10η θέση με 18.53μ.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη διοργάνωση στη Λευκωσία με δύο μετάλλια στις κατηγορίες Κ23 (αργυρό η Ραφαηλίδου, χάλκινο ο Παπαναστασίου) και τέσσερα πλασαρίσματα στην πρώτη πεντάδα (Τσίτσος, Τζένγκο, Παυλίδης, Φραντζεσκάκης).