Ο ΠΑΟΚ κυκλοφόρησε την επετειακή φανέλα των 100 χρόνων, η οποία κρύβει μια ιδιαίτερη αφιέρωση στους 7 αδικοχαμένους φιλάθλους.

Στον... αέρα βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής (1/3) η νέα, επετειακή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο στο οποίο απεικονίζονται σπουδαίες μορφές από το χθες, το σήμερα αλλά και το... αύριο της ομάδας, παρουσίασε τη νέα αυτή εντυπωσιακή φανέλα, που θα φορεθεί στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης (19:30).

Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή αλλά πολύ σημαντική λεπτομέρεια, που αρκετοί πρόσεξαν στο εν λόγω βίντεο. Συγκεκριμένα, στο εσωτερικό της φανέλας παρατηρούμε πως υπάρχει ο αριθμός «4», που είναι συνδεδεμένος με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει σχηματιστεί με 7 αρχικά γράμματα.

Αυτά είναι από τα ονόματα των 7 άτυχων φίλων της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα της Ρουμανίας, όταν και κατευθύνονταν προς την Γαλλία για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα απέναντι στη Λιόν. Έτσι, ο ΠΑΟΚ φρόντισε με αυτό τον τρόπο να τιμήσει τους «αγγέλους» του.