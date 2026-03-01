ΠΑΟΚ: Το ξεχωριστό μήνυμα στη φανέλα για τους αδικοχαμένους φιλάθλους
Στον... αέρα βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής (1/3) η νέα, επετειακή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο στο οποίο απεικονίζονται σπουδαίες μορφές από το χθες, το σήμερα αλλά και το... αύριο της ομάδας, παρουσίασε τη νέα αυτή εντυπωσιακή φανέλα, που θα φορεθεί στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης (19:30).
Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή αλλά πολύ σημαντική λεπτομέρεια, που αρκετοί πρόσεξαν στο εν λόγω βίντεο. Συγκεκριμένα, στο εσωτερικό της φανέλας παρατηρούμε πως υπάρχει ο αριθμός «4», που είναι συνδεδεμένος με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει σχηματιστεί με 7 αρχικά γράμματα.
Αυτά είναι από τα ονόματα των 7 άτυχων φίλων της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα της Ρουμανίας, όταν και κατευθύνονταν προς την Γαλλία για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα απέναντι στη Λιόν. Έτσι, ο ΠΑΟΚ φρόντισε με αυτό τον τρόπο να τιμήσει τους «αγγέλους» του.
100 χρόνια ιστορίας. 100 χρόνια περηφάνιας. 100 χρόνια αντιθέσεων. Άσπρο και μαύρο. Η ριγέ φανέλα. Η φανέλα-σύμβολο της ασπρόμαυρης οικογένειας.— PAOK FC (@PAOK_FC) March 1, 2026
Η πρώτη από τις τρεις επετειακές φανελες που θα κυκλοφορήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής του Συλλόγου, είναι… pic.twitter.com/JF5ymMaBtw
