Η ακαδημία της Red Bull στην Αμερική τρίβει τα χέρια της βλέποντας τρεις ανήλικους ποδοσφαιριστές να συνεργάζονται για να χαρίσουν τη νίκη στην ομάδα τους.

Η Red Bull New York έκανε το 2/2 στο MLS καθώς επικράτησε με 1-0 της New England και έχει μπει δυναμικά στη φετινή σεζόν του πρωταθλήματος. Ωστόσο οι άνθρωποι της ομάδας έχουν ένα πολύ καλύτερο λόγο να χαμογελούν και αυτός είναι ο τρόπος που ήρθε το γκολ της νίκης.

Σκόρερ είναι το next big thing των ΗΠΑ, Τζούλιαν Χολ που στα 17 του χρόνια έχει πάρει από το χεράκι την ομάδα του αφού έχει και τα τρία τέρματα της ομάδας του μέχρι στιγμής χαρίζοντας απλόχερα τους έξι βαθμούς.

Ωστόσο στο συγκεκριμένο γκολ, υπάρχει κάτι που έκανε την ακαδημία του κλαμπ να συγκινηθεί και να αρχίσει να τρίβει τα χέρια της για την επόμενη μέρα. Πρόκειται για ένα τέρμα που δημιουργήθηκε και εκτελέστηκε από τρεις ανήλικους παίκτες του συλλόγου (!).

Συγκεκριμένα, ο αριστερός οπισθοφύλακας, Μάθιου Ντος Σάντος έκανε τη σέντρα, ο χαφ Αντρί Μεχμέτι μπήκε στην τροχιά της μπάλας και πήρε την κεφαλιά και ο φορ Τζούλιαν Χολ με νέα κεφαλιά νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε

Το θέμα είναι ότι ο πρώτος είναι 17 ετών, ο δεύτερος είναι 16 ετών και ο τρίτος είναι 17 ετών. Δηλαδή κανένας δεν έχει ενηλικιωθεί ακόμη και έφτιαξαν ίσως τη νεότερη συνεργασία στην ιστορία του MLS.