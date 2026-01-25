O Τζος Χόι «έσπασε» παγκόσμιο ρεκόρ 29 ετών στα 800μ.

Ο Τζος Χόι με 1:42.50 κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ 29 ετών στα 800μ. στον κλειστό στίβο σε μίτινγκ στη Βοστώνη.

Ο Τζος Xόι έκανε δικό του το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. στον κλειστό στίβο, με τον Αμερικανό δρομέα να σημειώνει επίδοση 1:42.50 στο New Balance Indoor Grand Prix της Βοστώνης.

Ο 26χρονος δρομέας κατέρριψε ένα ρεκόρ που κρατούσε σχεδόν 29 χρόνια και ανήκε στον σπουδαίο Δανό, Γουίλσον Κίπκετερ με 1:42.67 και είχε σημειωθεί τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου του 1997 στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο Παρίσι.

Ο Χόι μπήκε στον αγώνα ως κάτοχος της 2ης κορυφαίας επίδοσης όλων των εποχών στο αγώνισμα με το 1:43.24 που είχε σημειώσει πέρυσι στο πρωτάθλημα κλειστού στίβου των ΗΠΑ.



Και στην προσπάθειά του να φθάσει σε παγκόσμιο ρεκόρ είχε για «λαγό» τον αδελφό του, Τζάκσον, που πέρασε τα 200μ. σε 24.81, τα 400μ. σε 50.21 και μετά τα 600μ. (1:16.19) άφησε τον αδελφό του Τζος να ανοίξει ρυθμό και να φθάσει στο 1:42.50.

Ο Τζος Χόι τον Μάρτιο του 2025 έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής στα 800μ. στον κλειστό στίβο στη Ναντζίνγκ της Κίνας, που είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, ενώ στον ανοικτό στίβο έχει ρεκόρ στο 1:42.01, επίδοση που σημείωσε τον Ιούλιο του 2025 στο Μονακό.

