Εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου με 8.25μ, σε ημερίδα στην Παιανία, και "'έφυγε" για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους, Μίλτος Τεντόγλου, έδωσε τον πρώτο του αγώνα για το 2026 στην ημερίδα που έγινε στο κλειστό της Παιανίας .

Εκεί, ξεκίνησε τον αγώνα του με άκυρο άλμα, το οποίο ωστόσο φάνηκε να είναι μεγάλο, ενώ το ίδιο συνέβη και στο δεύτερο άλμα του. Στο τρίτο του άλμα, πήγε για ένα ασφαλές άλμα και προσγειώθηκε στα 8.12μ και αφού μίλησε με τον προπονητή του είπε πως θα κάνει ακόμη ένα άλμα.

Στο τέταρτο άλμα του βελτιώθηκε αφού προσγειώθηκε στα 8.15μ όμως είχε λίγο ακόμη να δώσει και έτσι στο τέταρτο άλμα του προσγειώθηκε στα 8.25μ! Ο Τεντόγλου κατέγραψε την τρίτη κορυφαία επίδοση της χρονιάς, ως τώρα, ενώ έκλεισε και τυπικά τη θέση του (όριο 8.17μ) για το ερχόμενο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν (20-22 Μαρτίου).

Παράλληλα, αυτή ήταν η καλύτερη επίδοση που έχει κάνει ποτέ στον πρώτο του αγώνα σε κλειστό στίβο και έτσι απέδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και πως είναι πανέτοιμος να... επανακτήσει τους τίτλους του.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι θα δώσει τον πρώτο του αγώνα στο εξωτερικό την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, στο "χρυσό" μίτινγκ της Οστράβα όπου θα συναντήσει και τον Ιταλό παγκόσμιο πρωταθλητή ανοιχτού και κλειστού, Ματία Φουρλάνι.