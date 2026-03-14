Ένα πανέμορφο γκολ του Πεπέ στο 90+8' λύτρωσε τη Βιγιαρεάλ, που απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία, 1-1, από την Αλαβές.

Μετά από πέντε αγωνιστικές χωρίς νίκη στη La Liga, η Αλαβές πίστεψε ότι θα χαμογελάσει ξανά, ωστόσο η Βιγιαρεάλ της έκανε τη ζημιά στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με υπέροχο γκολ του Πεπέ!

Όλα έδειχναν ότι το πρώτο μέρος θα ολοκληρωθεί χωρίς σκορ, ωστόσο στο 40', ο Μαρίν πέτυχε ένα απίθανο αυτογκόλ, με την μπάλα να βρίσκει πάνω του μετά από τακουνάκι του Μαρτίνεθ.

Το Κίτρινο Υποβρύχιο έψαξε το γκολ της ισοφάρισης στο δεύτερο μέρος και λίγο έλειψε να το βρει στο 83', όταν ο Κόσκι είδε το δοκάρι να τον γλιτώνει από αυτογκόλ. Εντέλει, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν σχεδόν πιστέψει πως θα πάρουν ένα σπουδαίο τρίποντο, ήρθε ένα υπέροχο πλασέ του Πεπέ στο 90+8' να γράψει το τελικό 1-1 και να αφήσει τους Βάσκους στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη της βαθμολογίας της La Liga.



