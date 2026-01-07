Ο Κρις Νίλσεν το πρώτο μεγάλο όνομα στο Fly Athens Indoor 2026 στην Παιανία

Ο Αμερικανός Κρις Νίλσεν θα είναι το πρώτο μεγάλο όνομα που θα συναγωνιστεί τον Εμμανουήλ Καραλή στο Fly Athens Indoor 2026 στις 7 Φεβρουαρίου στην Παιανία.

Η καρδιά του κλειστού στίβου θα χτυπήσει φέτος στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις της Παιανίας, το Fly Athens Indoor 2026 έρχεται το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, μετατρέποντας για ακόμη μία φορά την Αθήνα στο παγκόσμιο επίκεντρο του άλματος επί κοντώ.

Στο Fly Athens indoor θα αγωνιστούν δύο αθλητές που ανήκουν στην παγκόσμια ελίτ και στο ιδιαίτερο κλαμπ των «6 μέτρων». Ο οικοδεσπότης και χάλκινος Ολυμπιονίκης, Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο4 όλων των εποχών παγκοσμίως με πανελλήνιο ρεκόρ 6.08μ, θα υποδεχθεί τον Αμερικανό «αργυρό» Ολυμπιονίκη του Τόκιο, Κρις Νίλσεν.

Ο Αμερικανός πρωταθλητής, με ατομικό ρεκόρ 6.05μ (Νο.8 όλων των εποχών), έχει στο ενεργητικό του πέντε αγώνες με επιδόσεις πάνω από τα έξι μέτρα, ενώ πέρα από το Ολυμπιακό μετάλλιο του 2021, κατέχει ακόμη τρία μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα (ένα αργυρό και ένα χάλκινο στον ανοιχτό, ένα χάλκινο στον κλειστό). Μάλιστα, ο Νίλσεν ολοκλήρωσε τη σεζόν του 2025 με επίδοση 6.01μ.

Ο ένας θα "βοηθήσει" τον άλλο ώστε να φτάσουν μαζί ακόμη πιο ψηλά και έτσι να προσφέρουν πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους που θα παρακολουθήσουν από κοντά τον συναρπαστικό αγώνα στην Παιανία.

Το Fly Athens Indoor 2026, που φέρει την υπογραφή του «Μανόλο», ανήκει στη σειρά World Indoor Tour (κατηγορία Silver), προσφέροντας πολύτιμους βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη.

Μετά την επιτυχημένη πορεία των street events, που έφερε το Fly Athens στο Νο1 του κόσμου ανάμεσα σε όλα τα μίτινγκ επί κοντώ ανοιχτού στίβου, η μεταφορά της δράσης στον κλειστό διατηρεί το υψηλό επίπεδο συναγωνισμού και τη μοναδική ατμόσφαιρα που καθιέρωσε το Fly Athens ως έναν διεθνή θεσμό.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, του Υπουργείου Αθλητισμού, του ΣΕΓΑΣ και του Ε.Ο.Τ. Η δράση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ.



