Κούβελος σε Γκαβέλα: «Αποτελείς πρότυπo για την κοινωνία μας»

Την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επισκέφτηκε ο Παραολυμπιονίκης Νάσος Γκαβέλας και συνάντησε τον Πρόεδρο Ισίδωρο Κούβελο.

Η πρόσκληση στον κορυφαίο Ελληνα Παραολυμπιονίκη έγινε από τον ίδιο τον Πρόεδρο της ΕΟΕ προκειμένου να τον συγχαρεί και να συζητήσει μαζί του θέματα που αφορούν το Ολυμπιακό και το Παραολυμπιακό Κίνημα.

Οι δηλώσεις του κ. Κούβελου στον Γκαβέλα

«Ήθελα να συναντηθούμε και να σου πω από κοντά ότι αποτελείς πρότυπο για την κοινωνία μας. Εκφράζεις στο ακέραιο την αριστεία για την οποία μιλούσαν οι Αρχαίοι Ελληνες, αναφερόμενοι όχι μόνο στους άριστους στους αγώνες, αλλά και σε όσους είναι άριστοι στη ζωή. Εσύ με τη δύναμη της ψυχής σου και την αδάμαστη θέληση, δίνεις λαμπρό παράδειγμα, κυρίως στα νέα παιδιά. Σου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για όσα κάνεις και κυρίως για όσα έχεις πετύχει».

Παράλληλα ο Ισίδωρος Κούβελος τόνισε στον Γκαβέλα ότι τον θέλει αρωγό στις δράσεις της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. «Θέλω να είσαι δίπλα μας και να μιλάς στα νέα παιδιά ώστε να τα φέρεις κοντά στον αθλητισμό και να τον αγαπήσουν όπως και εσύ. Η μεταλαμπάδευση της Ολυμπιακής παιδείας στις νέες γενιές θα δημιουργήσει μία καλύτερη κοινωνία για όλους μας», ήταν τα λόγια του.

Ο Νάσος Γκαβέλας αφού ανέλυσε στον Πρόεδρο της ΕΟΕ την προετοιμασία του και το πλάνο του μέχρι τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες, του είπε:

«Σας ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια και χαίρομαι που είστε στο πλευρό μου. Μετά χαράς θα συνδράμω και εγώ στις δράσεις της ΕΘΝΟΑ και της ΔΟΑ για την καλλιέργεια της Ολυμπιακής παιδείας. Μου δίνει μεγάλη χαρά να μιλώ στα παιδιά και πάντα είμαι στη διάθεση των σχολείων να το κάνω.»