Παναιτωλικός: Η έκπληξη στην προπόνηση για τα γενέθλια του Αναστασίου
Ο Παναιτωλικός στις 9 Μαρτίου συμπληρώνει έναν αιώνα ιστορίας και τέσσερις ημέρες νωρίτερα έχει τα γενέθλια του ο προπονητής των 100 χρόνων του συλλόγου! Ο Γιάννης Αναστασίου γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου του 1973 και λίγες ημέρες πριν το ματς - γιορτή με την Κηφισιά έκλεισε τα 53 του χρόνια.
Σε αυτό το πλαίσιο η «οικογένεια» του Τίτορμου του επιφύλαξε μια έκπληξη, καθώς πριν την προπόνηση στο «Emileon» του έβγαλαν τούρτα και του τραγούδησαν το τραγούδι γενεθλίων όλα τα μέλη του αγωνιστικού τμήματος.
Η ανάρτηση του Παναιτωλικού
«Έκπληξη γενεθλίων για τον Αναστασίου πριν από την προπόνηση της ομάδας, σε ευχάριστο κλίμα!
Χρόνια Πολλά κόουτς!».
