Ο Γιάννης Αναστασίου έχει τα γενέθλια του και πριν την έναρξη της προπόνησης η «οικογένεια» του Παναιτωλικού του επιφύλαξε έκπληξη.

Ο Παναιτωλικός στις 9 Μαρτίου συμπληρώνει έναν αιώνα ιστορίας και τέσσερις ημέρες νωρίτερα έχει τα γενέθλια του ο προπονητής των 100 χρόνων του συλλόγου! Ο Γιάννης Αναστασίου γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου του 1973 και λίγες ημέρες πριν το ματς - γιορτή με την Κηφισιά έκλεισε τα 53 του χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο η «οικογένεια» του Τίτορμου του επιφύλαξε μια έκπληξη, καθώς πριν την προπόνηση στο «Emileon» του έβγαλαν τούρτα και του τραγούδησαν το τραγούδι γενεθλίων όλα τα μέλη του αγωνιστικού τμήματος.

Η ανάρτηση του Παναιτωλικού

«Έκπληξη γενεθλίων για τον Αναστασίου πριν από την προπόνηση της ομάδας, σε ευχάριστο κλίμα!

Χρόνια Πολλά κόουτς!».