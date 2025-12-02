O Ισίδωρος Κούβελος υποδέχθηκε τους πρωταθλητές Ευρώπης Κ23 στην πυγμαχία

Οι Αντωνία Γιαννακοπούλου, Βασιλική Σταυρίδου και ο Ζαχαρίας Μυλωνάς συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο μετά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 στην πυγμαχία.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, υποδέχθηκε τον αθλητή και τις δύο αθλήτριες, που κατέκτησαν μετάλλια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πυγμαχίας U23 της Βουδαπέστης. Η «ασημένια» Αντωνία Γιαννακοπούλου και οι «χάλκινοι» Βασιλική Σταυρίδου και Ζαχαρίας Μυλωνάς, βρέθηκαν στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής την Τρίτη (2/12).

Σε μια σύντομη αλλά ουσιαστική συζήτηση με τους νεαρούς πρωταθλητές, ο κ. Κούβελος τόνισε την αξία της προσπάθειάς τους και τη σημασία της διαρκούς εξέλιξης.

«Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τα μετάλλιά σας στο ευρωπαϊκό ορωτάθλημα που πιστοποίησαν ότι το μέλλον σάς ανήκει. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είναι στο πλευρό σας, όπως και στο πλευρό της Ομοσπονδίας, που ξέρω ότι σας στηρίζει. Πρέπει να συνεχίσετε να προσπαθείτε και να κυνηγάτε τα όνειρά σας».

Οι πυγμάχοι συνοδεύονταν από τον Α’ Ειδικό Γραμματέα (Υπεύθυνο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – E-kouros) Κώστα Γκόγκο, τον Χάρη Μαριόλη, καθώς και από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή, Νίκο Πλέα.

Τα λόγια του Προέδρου της ΕΟΕ εξέπεμψαν ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς τους νεαρούς πρωταθλητές, αλλά και την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας.



