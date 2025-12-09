Με Αναστασάκη και Ρούσσου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου

Η Μελίσσα Αναστασάκη στις γυναίκες και η Ιουλιάνα Ρούσσου στις γυναίκες Κ20, θα αγωνιστούν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου στην Πορτογαλία.

Με δύο αθλήτριες θα εκπροσωπηθεί ο ελληνικός στίβος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (14/12) στην πόλη Λαγκόα στα νότια παράλια της Πορτογαλίας.

Συγκεκριμένα η Μελίσσα Αναστασάκη θα πάρει μέρος στην κούρσα των γυναικών και η Ιουλιάννα Ρούσσου στην κούρσα Κ20 γυναικών και με τις δύο να κάνουν ντεμπούτο στη διοργάνωση.

Η 27χρονη Μελίσσα Αναστασάκη προέρχεται από μια πολύ καλή χρονιά μέσα στο 2025. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων κατέρριψε την ατομική της επίδοση στα 5.000μ. με 16:21.01, ενώ ακολούθησαν οι νίκες της στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στα 3.000 μ. με ατομικό ρεκόρ στα 9:17.72 και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στα 5.000μ.

Τη φθινοπωρινή περίοδο με τη δράση να μεταφέρεται σε δημόσιο δρόμο ήρθε ο πρώτος χρόνος κάτω από 16 λεπτά (15:58) στο 5 χλμ. που έγινε στο πλαίσιο του ημιμαραθώνιου της Θεσσαλονίκης για να ακολουθήσουν τα 34:55 στο 10 χλμ του Μαραθωνίου της Αθήνας.

«Πρόκειται για μια νέα εμπειρία για μένα, σε μια χρονιά που κύλησε πάρα πολύ καλά. Δεν γνωρίζω πολλά για τη διαδρομή στην Πορτογαλία, άλλωστε πριν από έναν μήνα δεν ήξερα αν θα λάβω μέρος στον αγώνα. Σίγουρα θα είναι πιο δύσκολη από αυτές που έχουμε συνηθίσει να τρέχουμε στην Ελλάδα, με λάσπη και αρκετά εμπόδια.

Έχω τρέξει και σε ανωμάλους δρόμους στην Αμερική, αλλά όχι σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Γενικά είμαι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για συγκεκριμένο στόχο. Θα ήταν ωραίο, πάντως, να πάρω μια θέση υψηλότερη από την 49η, την καλύτερη που έχει κατακτήσει Ελληνίδα τα προηγούμενα χρόνια» είπε η αθλήτρια στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ.