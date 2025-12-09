Καϊράτ-Ολυμπιακός: MVP ο Αναρμπέκοφ, σύμφωνα με την UEFA (vid)
Ο τερματοφύλακας της Καϊράτ κατάφερε να ξεχωρίσει στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, παρά την ήττα της ομάδας του.
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει στη νίκη απέναντι στην Καϊράτ, χάρη στο γκολ του Μαρτίνς.
Ωστόσο, MVP της αναμέτρησης αναδείχτηκε ο Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ, ο οποίος είχε 8 αποκρούσεις. Κατάφερε να σταματήσει στον Ελ Καμπί και τον Ταρέμι και ακόμα κι όταν ο Ολυμπιακός πήγαινε να τελειώσει το ματς, εκείνος δεν άφησε το σκορ να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Οι εντυπωσιακές επεμβάσεις του Αναρμπέκοφ στο ματς με τον Ολυμπιακό:
@Photo credits: eurokinissi
