Ο τερματοφύλακας της Καϊράτ κατάφερε να ξεχωρίσει στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, παρά την ήττα της ομάδας του.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει στη νίκη απέναντι στην Καϊράτ, χάρη στο γκολ του Μαρτίνς.

Ωστόσο, MVP της αναμέτρησης αναδείχτηκε ο Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ, ο οποίος είχε 8 αποκρούσεις. Κατάφερε να σταματήσει στον Ελ Καμπί και τον Ταρέμι και ακόμα κι όταν ο Ολυμπιακός πήγαινε να τελειώσει το ματς, εκείνος δεν άφησε το σκορ να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Οι εντυπωσιακές επεμβάσεις του Αναρμπέκοφ στο ματς με τον Ολυμπιακό: