Η Ματίνα Νούλα στο πρόγραμμα της ΕΟΕ «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στον Δρόμο για το Λος Αντζελες»

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος γνωστοποίησε στη νικήτρια του Αυθεντικού Μαραθώνιου, Ματίνα Νούλα την ένταξή της στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή».

Τη νικήτρια του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, Ματίνα Νούλα υποδέχθηκε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ο πρόεδρος Ισίδωρος Κούβελος και τη συνεχάρη για τη δεύτερη διαδοχική νίκη στην κλασική διαδρομή από τον Μαραθώνα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο κ. Κούβελος της ανακοίνωσε διά ζώσης και τα ευχάριστα νέα. «Θα ενταχθείς στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής "Υιοθετήστε έναν Αθλητή" ώστε να έχει στήριξη από κάποιο χορηγό μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η συμφωνία θα ξεκινήσει από την αρχή του 2026 και θα συνεχιστεί για 30 μήνες. Πιστεύουμε σε σένα ότι μπορείς να πάρεις την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες και θα σε στηρίξουμε», είπε στην αθλήτρια ο πρόεδρος της ΕΟΕ.

Η πρωταθλήτρια του ΓΣ Ηρακλής, απάντησε: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για μένα. Μέχρι τώρα δεν είχα καμία στήριξη και η βοήθεια από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι σπουδαία για να κυνηγήσω το όνειρό μου. Πρώτος μου στόχος είναι η πρόκριση το καλοκαίρι, στο Μαραθώνιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος».

Μετά τη συνάντηση με τον κ. Κούβελο, η Ματίνα Νούλα ανταποκρίθηκε στην πρόταση του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και τοποθέτησε το αστέρι στο χριστουγεννιάτικο Δέντρο της ΕΟΕ παρουσία όλων των εργαζόμενων.