Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Ο Γάλλος δημοσιογράφος που ζωγράφιζε τους δρομείς
Σε ένα γεγονός όπως ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, μπορείς να συναντήσεις πολίτες του κόσμου. Όπως ο Γάλλος δημοσιογράφος Σεμπαστιέν Ντερσουμόν, που απολάμβανε μέσα από τον κόσμο της τέχνης τον μεγάλο αθλητικό γεγονός για την ελληνική πρωτεύουσα.
Τον συναντήσαμε στην πεζογέφυρα της Λεωφόρου Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή, να παρακολουθεί από ψηλά τα κύματα των δρομέων που έφθαναν στο 32ο χλμ. της κλασικής διαδρομής και να αποτυπώνει την εικόνα στο χαρτί.
🎨 Ο Σεμπαστιέν Ντερσουμόν, Γάλλος δημοσιογράφος στο https://t.co/u0aZX4MOpj και ερασιτέχνης ζωγράφος, αποτυπώνει στο χαρτί τους αθλητές που τρέχουν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας #Μαραθωνιος #iAMAuthentic #Marathon #AthensMarathonTheAuthentic #Καραισκος pic.twitter.com/WrmCpscQnF— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 9, 2025
Ερασιτέχνης ζωγράφος και δημοσιογράφος στο γαλλικό geo.fr, ο Σεμπαστιέν Ντερσουμόν μετακόμισε στη χώρα μας μόλις τον Σεπτέμβριο και για πρώτη φορά ζει την ατμόσφαιρα του Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας.
«Είναι υπέροχα, η ζωγραφική είναι κάτι που με ευχαριστεί και βλέποντας όλους αυτούς τους ανθρώπους, μου έδωσε το κίνητρο να ζωγραφίσω. Οτιδήποτε μου δίνεi το ερέθισμα, θέλω να το ζωγραφίζω. Έχω επισκεφθεί πανέμορφα νησιά στην Ελλάδα, η Χίος, η Πάτμος, η Σίφνος» μας είπε ο Σεμπαστιέν Ντερσουμόν.
