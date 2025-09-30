Ζάλτος: Επέστρεψε στη Μινεσότα και φόρεσε το δαχτυλίδι του πρωταθλητή στο NCAA (vid)
O Κώστας Ζάλτος μετά τη συμμετοχή του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο επέστρεψε στη βάση του στη Μινεσότα κι εκεί τον περίμενε μια σπουδαία τιμή.
Ο 25χρονος σφυροβόλος τιμήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα για τη σπουδαία επιτυχία του να αναδειχθεί πρωταθλητής στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα τον Ιούνιο.
Σε ειδική εκδήλωση ο Ζάλτος παρέλαβε και φόρεσε το δαχτυλίδι του πρωταθλητή στο NCAA. Ο «The Greek Freak Of Minnesota» όπως τον αποκαλούν, έγινε ο 5ος Έλληνας που κατακτά τον τίτλο του NCAA και συνδύασε τη νίκη του με την επίτευξη νέου ατομικού ρεκόρ στα 78,08μ.
Today Kostas Zaltos 🇬🇷 was given his NCAA Championship ring for winning the @NCAATrackField hammer throw title back in June!#ncaaTF | #SkiUMah pic.twitter.com/WwbmALegWJ— Minnesota Cross Country, Track & Field (@GopherCCTF) September 27, 2025
Ο Ζάλτος, με μεταπτυχιακό στην εξελιγμένη προπονητική πάνω στην ψυχολογία, αγωνίστηκε από το 2021 στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα των ΗΠΑ, έχοντας να επιδείξει το ασημένιο μετάλλιο το 2023 και δύο χάλκινα μετάλλια (2021, 2022).
