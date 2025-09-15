Ζάλτος στο Gazzetta: «Θα κάνω δύο δουλειές και προπόνηση, οι θυσίες που κάνουμε εμείς οι τρελοί»

Δύο δουλειές και παράλληλα προπόνηση. Αυτό είναι το πλάνο του Κώστα Ζάλτου από τη νέα χρονιά, μετά το τέλος της σεζόν με τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Ο Κώστας Ζάλτος ολοκλήρωσε την παρουσία του στον προκριματικό της σφυροβολίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο με καλύτερη βολή στα 73.96μ, που τον έφερε στην 20ή θέση της κατάταξης.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ζάλτος έκανε έναν απολογισμό της χρονιάς και της εμφάνισής του στο Τόκιο μιλώντας στο Gazzetta:

«Η σεζόν πήγε πάρα πολύ καλά, νιώθω χαρούμενος με το αποτέλεσμα που έφερα όλη τη χρονιά. Εντάξει, προφανώς ήρθαμε εδώ όλοι με προσδοκίες, και τα τρία παιδιά. Ο τελικός ήταν ο στόχος, να μπούμε εκεί γι’ αρχή και μετά να κάνουμε την υπέρβαση.

Αν είχα άλλη μια βολή, πιστεύω ότι θα το έκανα. Προχωράμε παρακάτω, να είμαστε καλά. Τελειώνει η σεζόν με υγεία, αυτό έχει σημασία και όλα τα υπόλοιπα είναι περιττά. Δεν είμαστε ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που δεν πετύχαμε σήμερα. Δεν μ’ αρέσει να ρίχνω ευθύνες. Εγώ φταίω, ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας».

Ο 25χρονος αθλητής ζει και προπονείται στη Μινεσότα, ωστόσο το καλοκαίρι έμεινε για ένα διάστημα ξανά στην πόλη του το Κιλκίς όπου, όμως, δεν υπάρχει ούτε η απαραίτητη εγκατάσταση ενώ ήταν και χωρίς προπονητή όπως εξηγεί:

«Ήταν στα μέτρα μας, καλώς ή κακώς. Απλά δεν είχαμε αγώνες τον τελευταίο καιρό και δύο μήνες στην Ελλάδα την πέρασα χωρίς προπονητή, ήταν λίγο ζόρικα κι αυτό με έβγαλε εκτός ρυθμού και εκτός πλάνου ας πούμε.

Ήμουν στο Κιλκίς, μόνος μου, σε ένα χωράφι που κάνουμε προπόνηση κι εμείς, όπως οι Κρητικοί. Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου. Τέτοια περνάμε κι εμείς, μην νομίζετε. Αλλά εντάξει, τώρα άμα κλαίω και για τις εγκαταστάσεις… Θα καταλήξουμε στο τέλος λέμε ότι δεν έχουμε και σφύρες. Που ούτε από αυτό έχουμε.

Απλά εμείς στην Ελλάδα έχουμε το μεράκι. Έχουμε την όρεξη το να εξελισσόμαστε. Έχει τύχει να είμαστε μια φουρνιά (σφυροβόλων) η οποία θέλει να ρίξει σφύρα, θέλει να είναι στο υψηλό επίπεδο. Όλα τα παιδιά έχουν προσδοκίες, όλα τα παιδιά έχουν όνειρα».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο πλάνο του για τη νέα σεζόν, το οποίο περιλαμβάνει προπονήσεις, δουλειά ως προπονητής και δουλειά ως security ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται οικονομικά:

«Επιστρέφω στην Αμερική τώρα και από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάω προπονητική, προπονητής σε ένα μικρό πανεπιστήμιο στην πόλη. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό, γιατί καλώς ή κακώς τα προς το ζην δεν βγαίνουν αλλιώς. Θα κάνω δύο δουλειές, παράλληλα θα κάνω και security. Και παράλληλα θα κάνω και προπόνηση. Τώρα που θα βρω χρόνο για τα υπόλοιπα, ένας Θεός ξέρει…

Εντάξει, έχουμε αυτές τις θυσίες που κάνουμε εμείς οι τρελοί άνθρωποι που θέλουμε να κυνηγάμε τον πρωταθλητισμό μόνοι μας».

Δείτε τις δηλώσεις του Κώστα Ζάλτου στο Gazzetta

Ο Κώστας Ζάλτος μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ξεκινάει δουλειά ως προπονητής σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ, θα δουλεύει ως σεκιουριτάς και παράλληλα θα κάνει πρωταθλητισμό...



Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη pic.twitter.com/PryRObahyl — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 15, 2025

COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου