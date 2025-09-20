Με μία βολή κοντά στα 63μ. ξεκίνησε τον παρθενικό της τελικό ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου η Ελίνα Τζένγκο. Δείτε τη βολή της...

Για πρώτη φορά στην καριέρα της η Ελίνα Τζένγκο βρίσκεται στον τελικό ακοντισμού σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου. Η Ελληνίδα αθλήτρια ήταν αυτή που ξεκίνησε με βολή της τον τελικό γυναικών, πλησιάζοντας τα 63μ.

Πιο συγκεκριμένα η αθλήτρια και μέλος της Team Future της Bwin στην πρώτη της προσπάθεια έριξε βολή στα 62,72μ., η οποία μετά το τέλος των πρώτων ρίψεων για όλες τις αθλήτριες την έφερε στην δεύτερη θέση πίσω από τη Μακένζι Λιτλ (63.58μ.).

Δείτε την πρώτη βολή της Ελίνας Τζένγκο

Η συνέχεια για την Ελίνα Τζένγκο δεν ήταν καλύτερη, καθώς το ακόντιό της προσγειώθηκε στα 61.42μ. Βέβαια, η Ελληνίδα έπεσε δύο θέσεις (4η) καθώς είδε την αθλήτρια από τη Νότια Αφρική Τζο Ντου Πλεσίς να κάνει προσπάθεια στα 63.06μ και την αθλήτρια από το Εκουαδόρ, Γιουλέισι Ανγκούλο να κάνει προσπάθεια στα 65.12μ.

Η δεύτερη προσπάθεια της Ελίνας Τζένγκο

