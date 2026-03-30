Οι Ραζβάν Μαρίν και Ορμπελίν Πινέδα έχουν καθιερωθεί ως δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής της ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς και οι αριθμοί στο Wyscout επιβεβαιώνουν τον λόγο.

Το αμυντικό δίδυμο των Ρέλβας και Μουκουντί έχει «δέσει» από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν έχοντας βασικό ρόλο στο χτίσιμο του παιχνιδιού της ΑΕΚ από πίσω. Με την προσθήκη του Βάργκα πλάι στον Γιόβιτς, το επιθετικό δίδυμο των κιτρινόμαυρων... φορτώνει με γκολ τα αντίπαλα δίχτυα. Όσο για το δίδυμο στη μεσαία γραμμή; Οι Μαρίν και Πινέδα είναι σχεδόν δεδομένοι σε κάθε παιχνίδι και αυτό έχει εξήγηση. Οι δυο τους αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξης της ΑΕΚ καθώς το παιχνίδι περνάει συνεχώς από τα πόδια τους διαθέτοντας μεγάλη ακρίβεια.

Οι Μαρίν και Πινέδα προσφέρουν στον Μάρκο Νίκολιτς τρομερά στον τομέα της δημιουργίας με πολύ καλά ποσοστά. Η ακρίβεια στο passing game που ζητάει από τους χαφ του ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ είναι μεγάλη με τον Ρουμάνο και τον Μεξικανό να ανταποκρίνονται άψογα σε αυτό το κομμάτι. Ο Μαρίν μάλιστα έχει καθοριστική συμβολή στη δημιουργία των γκολ, μετρώντας εννιά ασίστ, τις περισσότερες εκ των οποίων από χτυπήματα στατικών φάσεων που είναι το «όπλο» της ΑΕΚ, ενώ έχει σκοράρει και έξι τέρματα. Όσο για τον Πινέδα, τη φετινή σεζόν πατάει περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή, μετράει τέσσερα γκολ και τέσσερις ασίστ, ενώ στην καλή του μέρα είναι ο κορυφαίος χαφ στο ελληνικό πρωτάθλημα στο κουβάλημα της μπάλας και στο κάθετο παιχνίδι.

Οι αριθμοί των δύο μέσων της ΑΕΚ επιβεβαιώνουν την εξαιρετική συμμετοχή τους στην ανάπτυξη των κιτρινόμαυρων και δείχνουν γιατί ο Νίκολιτς τους εμπιστεύεται με κλειστά μάτια. Σύμφωνα με το Wyscout, ο Μαρίν έχει φέτος μέσο όρο 86,3% επιτυχία στις πάσες συνολικά. Ο 29χρονος Ρουμάνος μέσος έχει 16,5 προωθητικές μπαλιές ανά ματς με 75,9% ποσοστό επιτυχίας, 8,82 πάσες στο τελευταίο τρίτο με ακρίβεια της τάξεως του 74,6%, ενώ περνάει 2,91 πάσες ανά παιχνίδι στην αντίπαλη περιοχή με επιτυχία 44,8%.

Ο Πινέδα έχει ακόμα καλύτερα ποσοστά στο δημιουργικό κομμάτι, με τον μέσο όρο του στις επιτυχημένες πάσες συνολικά να φτάνει φέτος το φοβερό ποσοστό του 89,5% σύμφωνα με το Wyscout. Ο 30χρονος Μεξικανός μέσος έχει μέσο όρο 15,86 προωθητικές μπαλιές με ποσοστό επιτυχίας 82,2%, 7,95 πάσες στο τελευταίο τρίτο με ακρίβεια που φτάνει το 82,8% και 2,45 πάσες στην περιοχή του αντιπάλου με επιτυχία 60%, ενώ μεγάλη ακρίβεια παρουσιάζει και στις βαθιές μπαλιές με 69,1% επιτυχία στις 4,67 που επιχειρεί μέσο όρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μαρίν είναι δεύτερος στις πάσες στην πλάτη της άμυνας στο πρωτάθλημα, έχοντας επιχειρήσει 23 συνολικά τη φετινή σεζόν, ενώ ο Πινέδα είναι ο παίκτης με τις περισσότερες προσπάθειες στο πρωτάθλημα στο τελευταίο τρίτο έχοντας επιχειρήσει 203 πάσες, με τον Ρουμάνο τρίτο στη συγκεκριμένη κατηγορία με 190. Φυσικά θα πρέπει να επισημανθεί και η παρουσία του Μάνταλου, ο οποίος επίσης συνεισφέρει τα μέγιστα δημιουργικά είτε όταν ξεκινάει στο αρχικό σχήμα, είτε όταν έρχεται από τον πάγκο, με τον αρχηγό της Ένωσης να είναι ο παίκτης με τις περισσότερες μπαλιές στην πλάτη της άμυνας (25) και με τις περισσότερες έξυπνες πάσες (12).