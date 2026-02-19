Ο Λαμέλο Μπολ είχε τροχαίο ατύχημα στη Σάρλοτ, αλλά δεν τραυματίστηκε.

Απρόοπτο για τον ΛαΜέλο Μπολ. Ο σταρ των Χόρνετς είχε τροχαίο ατύχημα το απόγευμα της Τετάρτης στη Σάρλοτ σύμφωνα με το άρθρο του Charlotte Observer, αλλά δεν τραυματίστηκε. Το αυτοκίνητο του χτύπησε στον αριστερό τροχό ενός άλλου αμαξιού.

Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του και δεν είναι κρίσιμη η κατάσταση του. O Mπολ συγκρούστηκε με το άλλο αυτοκίνητο σε διασταύρωση.

Όταν βγήκε από το αμάξι του επιβάστηκε σε ένα άλλο αμάξι και έφυγε από το σημείο, όντας σε καλή κατάσταση.