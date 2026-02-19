ΛαΜέλο Μπολ: Τροχαίο για τον σταρ των Χόρνετς
Απρόοπτο για τον ΛαΜέλο Μπολ. Ο σταρ των Χόρνετς είχε τροχαίο ατύχημα το απόγευμα της Τετάρτης στη Σάρλοτ σύμφωνα με το άρθρο του Charlotte Observer, αλλά δεν τραυματίστηκε. Το αυτοκίνητο του χτύπησε στον αριστερό τροχό ενός άλλου αμαξιού.
Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του και δεν είναι κρίσιμη η κατάσταση του. O Mπολ συγκρούστηκε με το άλλο αυτοκίνητο σε διασταύρωση.
Όταν βγήκε από το αμάξι του επιβάστηκε σε ένα άλλο αμάξι και έφυγε από το σημείο, όντας σε καλή κατάσταση.
LaMelo Ball didn't sustain any injuries after experiencing a car crash in Charlotte this afternoon, per the Charlotte Observer's @rodboone.— Yahoo Sports (@YahooSports) February 19, 2026
Ball's custom Hummer hit the front left wheel of a Kia sedan. The sedan's driver was reportedly taken to the hospital with non-life… pic.twitter.com/nrhlekckI5
