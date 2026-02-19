Στο δυναμικό της Μπρέντφορντ υπάρχει και ένα ελληνικό στοιχείο καθώς ο Κωνσταντίνος Κυνηγόπουλος βρίσκεται στο δυναμικό του τμήματος σκάουτινγκ της ομάδας.

Η Μπρέντφορντ είναι ένα από τα μεγάλα selling clubs της Ευρώπης καθώς οι επενδύσεις της αποδίδουν... καρπούς τόσο στο αγωνιστικό όσο και στη μεταπώληση επίπεδο. Μόνο το περασμένο καλοκαίρι, η αγγλική ομάδα πρόσθεσε στα ταμεία της το ποσό των 160 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις με αποκορύφωμα τα 75 εκατ. ευρώ του Μπεουμό στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αυτή τη στιγμή, το μισό ρόστερ της ομάδας είναι μέχρι 25 ετών ποδοσφαιριστές, των οποίων η αξία αυξάνεται όλο και περισσότερο και τα credits παίρνει σε μεγάλο βαθμό το τμήμα σκάουτινγκ του αγγλικού συλλόγου. Εκτός από τα 43 εκατ. ευρώ για τον 23χρονο εξτρέμ Ουατάρα, επενδύθηκαν άλλα 20 εκατ. ευρώ για τον 20χρονο Μιλάμπο, άλλα 17,5 εκατ. ευρώ στον 20χρονο Καγιοντέ και 10 εκατ. ευρώ στον 18χρονο Φούρο. Αποκορύφωμα φυσικά τα 33 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν πέρσι για τον 23χρονο Ίγκορ Τιάγκο από την Μπριζ, ο οποίος φέτος πετάει... φωτιές με ήδη 18 γκολ σε 27 ματς. Σε όλο αυτό, βρίσκεται και ένας Έλληνας.

Το Gazzetta σας συστήνει τον Κώστα Κυνηγόπουλο, τον σκάουτ όπου ο αγγλικός σύλλογος εμπιστεύθηκε και έπειτα από ένα πέρασμα σε Πολωνία και Ολλανδία, βρήκε την... Ιθάκη του.

Ο Έλληνας σκάουτ βρίσκεται στο δυναμικό της Μπρέντφορντ από το καλοκαίρι του 2024 και βρέθηκε εκεί καθώς ξεχώρισε μέσα από μία θυγατρική εταιρία της αγγλικής ομάδας.

Από παιδί του άρεσε το ποδόσφαιρο ωστόσο ήταν σε ομάδα μπάσκετ, όπου ξεχώριζε κιόλας αφού βρέθηκε δίπλα στον Πρίντεζη στη μικτή ΕΣΚΑΝΑ. Ωστόσο το ποδόσφαιρο ήταν πάντα το πάθος του και ειδικά το ευρωπαϊκό, όπου έριξε και το μεγαλύτερο βάρος.

Λάτρης του Football Manager φυσικά, το οποίο αποτέλεσε και τη γέφυρα του να κάνει το χόμπι του επάγγελμα. Παρότι είχε σπουδάσει ενεργειακός μηχανολόγος και ήταν υπεύθυνος καταστήματος, σε ηλικία 33 ετών αποφάσισε να κάνει... στροφή στη ζωή του και να επιστρέψει στην αγκαλιά του ποδοσφαίρου.

Έκανε μεταπτυχιακό στην αθλητική ανάλυση, είχε εμπιστοσύνη στον εαυτό του και έκανε την αρχή του στην μανατζερική εταιρία «Next Level Sports Group». Ένας Πορτογάλος αρχισκάουτ ήταν ο άνθρωπος που τον πήρε στην πολωνική Ζαγκλεμπίε και έπειτα τον πήρε μαζί του στην Άρκα Γκντίνια που πάλευε για την άνοδο.

Έξι μήνες στη μία, έξι μήνες στην άλλη και στη συνέχεια πήγε στο Λονδίνο για το δίπλωμα Level 2 στο σκάουτινγκ από την αγγλική ομοσπονδία πριν ενταχθεί στη θυγατρική εταιρία της Μπρέντφορντ.

Από το 2024 ανήκει στο δυναμικό της αγγλικής ομάδας όπου αναλύει ποδοσφαιριστές και προφίλ που μπορούν να «κολλήσουν» στη φιλοσοφία του κλαμπ. Δηλαδή νεαρούς ποδοσφαιριστές με pontential, να έχουν τα φόντα να εξελιχθούν και να πρωταγωνιστήσουν και στη συνέχεια να έχουν μεταπωλητική αξία. Ο ίδιος ζει το όνειρο της Premier League χωρίς να σταματάει να εξελίσσεται και να διευρύνει ακόμα περισσότερο τους ορίζοντές του.