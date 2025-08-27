O Μίλτος Τεντόγλου δεν είχε ρυθμό και με άλμα στα 7,66μ. έμεινε στην 6η θέση στο μήκος στον τελικό των Diamond League στη Ζυρίχη.

O Μίλτος Τεντόγλου σε κανένα σημείο δεν κατάφερε να βρει ρυθμό, στον τελικό του μήκους των Diamond League και με 7,66μ. περιορίστηκε στην 6η και τελευταία θέση του αγωνίσματος, που έγινε σε κεντρική πλατεία της Ζυρίχης.

Ο Έλληνας ολυμπιονίκης στην πρόβα τζενεράλε για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο (13-21 Σεπτεμβρίου), προβλημάτισε. Τέσσερα άκυρα άλματα, το άλμα στα 7,66μ. κι άλλο ένα που σαν να μην έγινε (6.48μ.).

Ο Ελβετός δεκαθλητής και ικανότατος άλτης του μήκους, Σιμόν Εχάμερ με άλμα στα 8,32μ (έχει ατομικό στα 8.45μ.) πήρε το «διαμάντι» και το έπαθλο των 30.000 δολαρίων. Μόνο ο Ματία Φουρλάν τον απείλησε, με τον Ιταλό να σημειώνει 8,30μ.

Η τελική κατάταξη στο μήκος

1.Σιμόν Εχάμερ (Ελβετία) 8,32μ.

2.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8,30μ.

3.Λίαμ Άντοκ (Αυστραλία) 8,24μ.

4.Γουέιν Πίνοκ (Τζαμάικα) 8,15μ.

5.Κάρεϊ ΜακΛάουντ (Τζαμάικα) 8,07μ.

6.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 7,66μ.



