Οι Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου την Τετάρτη και η Ελίνα Τζένγκο την Πέμπτη, αγωνίζονται στον τελικό των Diamond League στη Ζυρίχη.

Το τελευταίο μεγάλο ραντεβού πριν από το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, φιλοξενείται αυτό το διήμερο στη Ζυρίχη, με τον τελικό των Diamond League και τριπλή ελληνική παρουσία.

Ο Εμμανουήλ Καραλής στο επί κοντώ, ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος και η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό έχουν τις δικές τους πιθανότητες να διεκδικήσουν το διαμάντι στο αγώνισμά τους.

Βρίσκονται στην εξάδα των αγωνισμάτων τους που πήραν την πρόκριση και τώρα όλα ξεκινούν από μηδενική βάση, με τον νικητή-τρια ανά αγώνισμα να παίρνει 30.000 δολάρια.

Οι διοργανωτές έχουν επιλέξει πέντε αγωνίσματα στους άνδρες κι άλλα πέντε στις γυναίκες, στα οποία ο νικητής-τρια θα πάρουν από 50.000 δολάρια, ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και το επί κοντώ ανδρών.

Η αρχή θα γίνει την Τετάρτη (27/8) με τον Εμμανουήλ Καραλή να αγωνίζεται στο επί κοντώ, με το αγώνισμα να ξεκινά στις 18:43 και θα ακολουθήσει ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος στις 19:35.

Την Πέμπτη (28/8, 20:45) σειρά θα πάρει μέρος στον ακιντισμό των γυναικών η Ελίνα Τζένγκο, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης και μέλος της Team Future της Bwin, έχει να επιδείξει τρεις πρωτιές, μια 3η και μια 4η θέση στο ταξίδι της στα Diamond League.

Οι τελικοί των Diamond League άρχισαν το 2010 και έχουν καταγραφεί έξι ελληνικές πρωτιές, αν και δεν έχουν οδηγήσει όλες στην απόκτηση του διαμαντιού, καθώς το σύστημα συμμετοχής ήταν διαφορετικό. Το διαμάντι έχει κάνει δικό της τέσσερις φορές η Κατερίνα Στεφανίδη και από μία η Νικόλ Κυριακοπούλου και ο Μίλτος Τεντόγλου.

Η ΕΡΤ3 θα καλύψει τηλεοπτικά τους αγώνες, την Τετάρτη (27/8, 18:30-20:30) και την Πέμπτη (28/8, 20:00-23:00).

Η εξάδα στο επί κοντώ ανδρών

(Με τη φετινή τους επίδοση)

1.Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 6,29μ.

2.Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 6,08μ.

3.Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5,92μ.

4.Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 5,93μ.

5.Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) 5,82μ.

6.Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) 5,82μ.

Η εξάδα στο μήκος ανδρών

(Με τη φετινή τους επίδοση)

1.Λίαμ Άντοκ (Αυστραλία) 8,34μ.

2.Γουέιν Πίνοκ (Τζαμάικα) 8,54μ.

3.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8,65μ.

4.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8,38μ.

5.Κάρεϊ ΜακΛάουντ (Τζαμάικα) 8,38μ.

6.Σιμόν Εχάμερ (Ελβετία) 8,45μ.

H εξάδα στον ακοντισμό γυναικών

(Με τη φετινή τους επίδοση)

1.Ελίνα Τζένγκο (Ελλάδα) 64,90μ.

2.Τζο-Αν ντε Πλεσίς (Ν. Αφρική) 62,77μ.

3.Αντριάνα Βιλάγκος (Σερβία) 67,22μ.

4.Χαρούκα Κιταγκούτσι (Ιαπωνία) 64,63μ.

5.Μακένζι Λιτλ (Αυστραλία) 59,86μ.

6.Ντένις Ρουίθ Ουρτάδο (Κολομβία) 62,04μ.

Tο πρόγραμμα της Τετάρτης

(Σε ώρες Ελλάδας)