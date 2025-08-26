Τι είπε ο Μίλτος Τεντόγλου στην επίσημη συνέντευξη για τον τελικό των Diamond League στη Ζυρίχη.

Στην πρώτη ημέρα του τελικού των Diamond League την Τετάρτη (27/8) στη Ζυρίχη, λίγη ώρα μετά το επί κοντώ ανδρών και τον Εμμανουήλ Καραλή θα αγωνιστεί και ο Μίλτος Τεντόγλου, με το μήκος ανδρών να ξεκινά στις 19:35, ώρα Ελλάδας.

Ο Τεντόγλου, μαζί με τον Ελβετό δεκαθλητή, αλλά και ικανότατο άλτη του μήκους, Σιμόν Εχάμερ, αποτέλεσαν ένα από τα πάνελ των διoργανωτών, με τον Κόλιν Τζάκσον να έχει την ευθύνη ροής της συζήτησης.

Ο Βρετανός, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στα 110μ. εμπ., έθεσε ένα δίλημμα στον Έλληνα ολυμπιονίκη, αν θα προτιμούσε να νικήσει στον τελικό της Ζυρίχης με 7,80μ ή να ηττηθεί αλλά να έχει κάνει 8.80μ.

Ο Τεντόγλου απάντησε: «Θα το αλλάξω λίγο. Προτιμώ να κάνω 8,40μ. και να βγω τελευταίος. Θα έχω πολλή αυτοπεποίθηση μετά για το Παγκόσμιο, θα είναι μία καλή επίδοση και κοντά στις δέκα τοπ επιδόσεις μου, οπότε ναι… Μου αρέσουν τα νούμερα».

Μιλώντας για τον τον τελικό των Diamond League, o Tεντόγλου είπε: «Αυτός ο αγώνας είναι ο τελευταίος πριν από το παγκόσμιο, σοβαρεύει το πράγμα τώρα. Θέλω να κάνω μία καλή εμφάνιση, το ίδιο ήθελα και στη Λωζάνη, αλλά δεν γινόταν. Οπότε τώρα πρέπει να είμαι σοβαρός.

Νομίζω πως είμαι σε μια φόρμα αντίστοιχη με αυτή που είχα πριν από τη Βουδαπέστη. Πριν από αυτόν τον αγώνα στη Βουδαπέστη (σ.σ. Παγκόσμιο πρωτάθλημα 2023), το ρεκόρ της σεζόν μου ήταν 8.34μ, οπότε κάνω γενικά τη μεγάλη επίδοση την κατάλληλη στιγμή. Αυτό συνέβη στη Βουδαπέστη και ελπίζω να συμβεί το ίδιο και στο Τόκιο, είμαι σε καλό δρόμο. Συνήθως πριν τα μεγάλα πρωταθλήματα, κάνω έναν αγώνα γύρω στα 8.20μ. Οπότε αν κάνω 8,20μ με 8,30μ στη Ζυρίχη, θα είμαι πολύ χαρούμενος».

Αναφορικά με την παρουσία του στον κλειστό στίβο, ο Τεντόγλου είπε: «H πέμπτη θέση στο παγκόσμιο κλειστού στο Νανζίνγκ δεν ήταν έκπληξη. Ήξερα πως δεν ήμουν σε καλή κατάσταση, αρρώστησα τρεις εβδομάδες πριν τον αγώνα και γι’ αυτό δεν είχα πάει και στο ευρωπαϊκό κλειστού. Φυσικά, και πάλι το πίστεψα (σ.σ. ότι μπορούσα να νικήσω), αλλά δεν ήμουν σε καλή φάση.

Μέσα στα χρόνια, έχω ηττηθεί σε αγώνες όπως και φέτος έχει γίνει σε μίτινγκ, και έτσι ο εγωισμός είναι λίγο πιο “χαμηλά”. Μπορώ να θυσιάσω κάποιες νίκες, ώστε να κάνω προπόνηση και να δω σε τι κατάσταση είμαι. Είναι "οκ" για μένα αυτό».

