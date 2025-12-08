Οι οπαδοί της Μπράιτον αποθέωσαν τον Μπάμπη Κωστούλα για την εμφάνιση του στον αγώνα κόντρα στην Γουέστ Χαμ.

Η Μπράιτον υποδέχθηκε χθες (07/12) στο «AMEX» την Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής της Premier League με τις δύο ομάδες να μένουν στην ισοπαλία με 1-1. Ο σκόρερ για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Μπόουεν, ενώ για τους γηπεδούχους ο Τζεορτζίνιο.

Ένας από τους καλύτερους παίκτες της αναμέτρησης και εκείνος που έκανε τη διαφορά για τους «γλάρους» ήταν ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος από τη στιγμη που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 72' ήταν πραγματικά παντού, «σφυροκόπησε» ανελέητα την άμυνα των «σφυριών», είχε 17! επαφές με την μπάλα ενώ επιχείρησε και ένα ανάποδο ψαλίδι που λειτούργησε ως «ασιστ» για το γκολ του Γάλλου επιθετικού.

Φυσικά αυτή η εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φιλάθλους της Μπράιτον, οι οποίοι πραγματικά αποθέωσαν τον πρώην άσο του Ολυμπιακού, με κάποιους από εκείνους να τον χαρακτηρίζουν μάλιστα ως τον «Μέσι της Μπράιτον».

Our Lionel Messi? December 7, 2025

Ένας άλλος φίλος των «γλάρων» έγραψε ότι «ο Λιονέλ Μέσι αγωνιζέται στο AMEX σήμερα», ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι που απλά θαύμασαν το ταλέντο του και ζήτησαν να τον δουν να ξεκινάει βασικός στα παιχνίδια της Premier League από εδώ και πέρα.

lionel messi is running around at the amex stadium pic.twitter.com/QwRmcEA3So December 7, 2025

Massive shoutout to Babis, thought he was fantastic this afternoon a very impactful cameo! 🇬🇷💙🤍#Brighton #BHAFC pic.twitter.com/NQyAkuM4wO — Andrew James (@AndrewJames1901) December 7, 2025

Give kostoulas a couple starts. I have no doubt this kid will be a very very special player. — SL (@BHA_SL) December 7, 2025

Η Μπράιτον μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα ανέβηκε στην 7η θέση και τους 23 βαθμούς, στο -2 από την πέμπτη Τσέλσι και τα εισιτήρια που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ το ερχόμενο Σάββατο θα αντιμετωπίσει στο «Ανφιλντ» την Λίβερπουλ, με τον Μπάμπη Κωστούλα να έχει την δυνατότητα μετά το «Ολντ Τράφορντ», να σκοράρει και σε ένα άλλο ιστορικό γήπεδο της Αγγλίας.