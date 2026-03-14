Ο πρόεδρος του ΠΣΑΤ, Γιώργος Μπαντής, έστειλε το δικό του μήνυμα για τον άδικο χαμό του φίλου του ΠΑΟΚ, Κλεομένη.

Δύσκολες ώρες ζει για ακόμη μια φορά μέσα στο 2026 η οικογένεια του ΠΑΟΚ, που αυτή τη φορά θρηνεί τον χαμό ενός 20χρονου φίλου της, του Κλεομένη, που έφυγε από τη ζωή ύστερα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε, στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Η τραγική αυτή είδηση συντάραξε την ελληνική κοινωνία, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ζητάει αναβολή στο ντέρμπι της Stoiximan GBL με τον Άρη, αίτημα που έγινε δεκτό από τις αρμόδιες Αρχές.

Την όλη κατάσταση δεν μπόρεσε να αφήσει δίχως σχόλιο και ο πρόεδρος του ΠΣΑΤ, Γιώργος Μπαντής, που πάντοτε παίρνει θέση σε καίρια και σοβαρά ζητήματα, με τον άλλοτε τερματοφύλακα να αναφέρει χαρακτηριστικά πως «Καμία φανέλα, κανένα χρώμα δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από την αξία της ανθρώπινης ζωής».

«Τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από την αξία της ανθρώπινης ζωής. Καμία φανέλα. Κανένα χρώμα. Τίποτα. Κι όταν το καταλάβουμε πραγματικά, ίσως να μη χρειαστεί να κάνουμε ξανά ευχές που δεν πιάνουν.

Λυπάμαι πολύ. Άλλη μία φορά που ο αθλητισμός χρησιμοποιήθηκε ως όχημα για να ξημερώσει ακόμη μια κακή μέρα.

Συλλυπητήρια και δύναμη στην οικογένεια του Κλεομένη».