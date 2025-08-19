Ο Εμμανουήλ Καραλής μέσα στη βροχή ξεπέρασε τα 6,02μ. για την πρώτη του νίκη σε Diamond League και αποθεώθηκε στο κέντρο της Λωζάνης.

Ο Εμμανουήλ Καραλής ζει μοναδικές στιγμές, δεν είναι μόνο τα άλματα πάνω από τα έξι μέτρα, που πλέον έχουν γίνει μια όμορφη συνήθεια.

Πάνω από όλα είναι η αγάπη του κόσμου που απολαμβάνει ο Ελληνας ολυμπιονίκης, όπου κι αν αγωνίζεται.

Το κέντρο της Λωζάνης, όπου έγινε το επί κοντώ ανδρών κι άνοιξε το πρόγραμμα του Diamond League, είχε χρώμα «γαλανόλευκο». Δεκάδες Έλληνες απόλαυσαν τον Καραλή να «πετά» μέσα στη βροχή, να ξεπερνά τα 6,02μ. και στο τέλος να γνωρίζει την αποθέωση.

Με την ολοκλήρωση του αγώνα ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε την ελληνική σημαία, έκανε ένα μίνι γύρο του θριάμβου, φωτογραφήθηκε, υπέγραψε αυτόγραφα, ενώ στο τέλος πήρε ως έπαθλο κι ένα ελβετικό τυρί!