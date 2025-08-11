Συνεχίζουν τους αγώνες τους σε μίτινγκ στη Βουδαπέστη οι Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής.

Μετά από δύο εγχώριους αγώνες, οι δύο πρωταθλητές Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής ταξιδεύουν για τη Βουδαπέστη και το δημοφιλές “χρυσό” μίτινγκ στίβου “Istvan Gyulai Memorial”, το οποίο θα διεξαχθεί στο Εθνικό στάδιο της πόλης την Τρίτη 12 Αυγούστου.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους, έχοντας κάνει λίγα άλματα σε Βαλκανικό και Πανελλήνιο πρωτάθλημα καθώς όπως εξήγησε αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, ετοιμάζεται να αγωνιστεί ξανά στο στάδιο όπου το 2023 είχε κατακτήσει τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο σε ανοιχτό στίβο.

Ο Τεντόγλου, με φετινό ρεκόρ 8.46μ, θα βρεθεί αντιμέτωπος με γνώριμους αθλητές όπως οι δύο Τζαμαϊκανοί Τάτζαϊ Γκέιλ (φετινό 8.34μ) και Κέρι ΜακΛάουντ (8.33μ) . Από τη λίστα απουσιάζει ο ίσως σημαντικότερος αντίπαλος του Έλληνα, ο Τζαμαϊκανός Γουέιν Πίνοκ ο οποίος φημολογείται πως βρίσκεται στην Τουρκία ώστε να οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες για την αλλαγή εθνικότητας.

Ξανά απέναντι στον Ντουπλάντις ο Καραλής

Από την άλλη, ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του επί κοντώ θα δώσει έναν ακόμη αγώνα μαζί με κορυφαίους. Ο αγώνας στη Βουδαπέστη θα είναι ο πρώτος για τον Έλληνα μετά το εντυπωσιακό 6.08μ που πέτυχε στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και που τον έφερε στο Νο4 όλων των εποχών, παγκοσμίως.

Στο μίτινγκ της Βουδαπέστης θα αγωνιστεί ο κορυφαίος όλων των εποχών, κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ, Μόντο Ντουπλάντις (6.28μ) αλλά και ο αργυρός Ολυμπιονίκης του Παρισιού, Σαμ Κέντρικς (5.90μ), ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ (5.93μ) και ο Γάλλος Τιμό Κολέ (5.91μ).

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Cosmote tv (7), 18:30 - 20:30.