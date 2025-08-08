Στο φως της δημοσιότητας ήρθε το βίντεο που δείχνει να την Σα'Κάρι Ρίτσαρντσον να σπρώχνει τον σύντροφό της, Κρίστιαν Κόουλμαν.

Η Σα'Κάρι Ρίτσαρντσον βρέθηκε στην επικαιρότητα, αυτή την φορά οχι για τις επιδόσεις στον στίβο, αλλά λόγω ενός περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας. Η 25χρονη Αμερικανίδα σπρίντερ συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Σιατλ, κατηγορούμενη για επίθεση στον σύντροφό της και επίσης σπρίντερ, Κρίστιαν Κόουλμαν.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε και το βίντεο από τον κεντρικό χώρο του Διεθνούς Αεροδρομίου Σιάτλ-Τακόμα που δείχνει τη στιγμή που η Ρίτσαρντσον αρπάζει και σπρώχνει τον σύντροφό της. Το βίντεο ξεκινά με τον Κόλμαν να εμφανίζεται στο κάδρο, προτού η Ρίτσαρντσον τρέξει πίσω του και τραβήξει τον ιμάντα από το σακίδιό του.

Όταν ο Κόλμαν προσπαθεί να απομακρυνθεί, η Ρίτσαρντσον τον σπρώχνει με δύναμη πάνω σε μια κολόνα στήριξης, γεγονός που τραβά την προσοχή των υπόλοιπων επιβατών στον τερματικό σταθμό. Το βίντεο δείχνει τη 25χρονη να συγκρούεται επανειλημμένα με τον Κόλμαν μετά το πρώτο σπρώξιμο, προτού τον σπρώξει ξανά. Όταν οι δύο επιστρέφουν στο πλάνο, η Ρίτσαρντσον συνεχίζει να του φωνάζει, καθώς εκείνος περπατά προς ένα σημείο ελέγχου για να ζητήσει τη βοήθεια ενός υπαλλήλου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία Αερολιμένα του Σιάτλ, η ίδια δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ο καβγάς ξεκίνησε επειδή ο Κόλμαν της πήρε τα ακουστικά.

Η Ρίτσαρντσον κρατήθηκε προσωρινά στο σωφρονιστικό κέντρο «SCORE» στην Ουάσινγκτον και αφέθηκε ελεύθερη 18 ώρες μετά την σύλληψη της. Η ομοσπονδία στίβου των ΗΠΑ απέφυγε να σχολιάσει την υπόθεση, ενώ και ο εκπρόσωπος της αθλήτριας δεν απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Το περιστατικό αυτό καταγράφηκε λίγες μόνο μέρες πριν από τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα στίβου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Γιουτζίν του Όρεγκον. Αν και η Αμερικανίδα σπρίνυερ έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο ως κάτοχος του τίτλου, η συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να επισκιάσει την προετοιμασία της κι έχει ήδη ξεσηκώσει αντιδράσεις στην πατρίδα της.

Δείτε το βίντεο