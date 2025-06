H Τουρκία πληρώνει καλά και «αγοράζει» Ολυμπιονίκες από την Τζαμάικα

Η κίνηση της Τουρκίας να κάνει δικούς της, έναντι παχυλής αμοιβής, Ολυμπιονίκες των ρίψεων από την Τζαμάικα, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η αλλαγή υπηκοότητας αθλητών έχει εισέλθει στον κόσμο του στίβου εδώ και αρκετά χρόνια, με την Τουρκία να κάνει δικούς της αθλητές από την Κένυα και την Αιθιοπία στα αγωνίσματα αποστάσεων.

Τώρα αλλάζει στόχους, στρεφόμενη σε αθλητές των ρίψεων. Η τελευταία κίνηση της Τουρκίας να ντύσει στα δικά της χρώματα Ολυμπιονίκες των ρίψεων από την Τζαμάικα, έχοντας προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, θέτοντας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία (World Athletics) ένα υπαρκτό, πλέον, πρόβλημα.

Με στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028, η Τουρκία έχει βάλει στο μάτι αθλητές από το νησί της Καραϊβικής, που διαπρέπουν στις ρίψεις.

Με αναφορά του SportMax, η τουρκική πλευρά έκανε πρόταση, που ήδη αποδέχθηκαν ο Ρότζε Στόνα, νικητής στο «Παρίσι 2024» στη δισκοβολία και ο Ρατζίντρα Κάμπελ, 3ος στη σφαιροβολία.

Παράλληλα, στο στόχαστρο των Τούρκων βρίσκονται επίσης ο Γουέιν Πίνοκ, 2ος πίσω από τον Μίλτο Τεντόγλου στο Παρίσι και ο Τζέιντον Χίμπερτ, πρωταθλητής κόσμου στο τριπλούν στην κατηγορία εφήβων.

Ο υπουργός Αθλητισμού της Τουρκίας, Όντερ Οζμπιλέν, επιβεβαίωσε την αλλαγή υπηκοότητας των Στόνα και Κάμπελ στην τζαμαϊκανή τηλεόραση, λέγοντας: «Θα υπάρξει ένα έργο για αυτούς, μια επένδυση, θα είναι οι πρεσβευτές μας».

Βέβαια, για να δελεάσει η Τουρκία τους Τζαμαϊκανούς, τους προσέφερε πολλά χρήματα, αρχικά η πρόταση περιλαμβάνει μπόνους 500.000 ευρώ, ενώ θα υπάρχει γενναιόδωρος μηνιαίος μισθός, καθώς και τα έξτρα χρηματικά βραβεία που προσφέρει το τουρκικό κράτος σε επιτυχίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Για να καταλάβετε, το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι ισοδυναμούσε με 531.000 δολάρια, το ασημένιο με 313.000 δολάρια και το χάλκινο για 157.00 δολάρια, αντίστοιχα!

Η World Athletics θέτει δύο βασικές προϋποθέσεις, προκειμένου ένας αθλητής να αλλάξει αθλητική πατρίδα, η πρώτη είναι να περάσουν τρία χρόνια χωρίς ο αθλητής να έχει συμμετάσχει σε αγώνες με τη χώρα καταγωγής του.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λος Άντζελες αρχίζουν στις 14 Ιουλίου 2028 και για τον Ρότζε Στόνα, η τριετία συμπληρώνεται στις 7 Αυγούστου 2027 και για τον Ρατζίντρα Κάμπελ στις 23 Μαρτίου 2028.

If agreed by both Jamaica & Turkey the athletes can compete for their new country in less than three years.



The 3 year eligibility for each athlete will be as follows:



Rajindra Campbell - 23rd March 2028

Roje Stona - 7th August 2027

Jaydon Hibbert - 9th August 2027 pic.twitter.com/Xh8hujNPXc