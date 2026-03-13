Τούντορ για Κίνσκι: «Σίγουρα θα παίξει ξανά»

Ο Ιγκόρ Τούντορ σχολίασε όσα έγιναν με τον Άντονιν Κίνσκι στο ματς της Τότεναμ με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Το πρόσωπο των ημερών αλλά για τους λάθος λόγους έγινε τελευταία ο Ιγκόρ Τούντορ, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο για την απόφασή του να αντικαταστήσει τον Άντονιν Κίνσκι μέσα σε λίγα λεπτά λόγω των σφαλμάτων του στη βαριά ήττα της Τότεναμ από την Ατλέτικο Μαδρίτης για τους «16» του Champions League.

Μιλώντας ενόψει του αγώνα με τη Λίβερπουλ, ο Κροάτης προπονητής τόνισε πως ο Τσέχος θα αγωνιστεί ξανά (όχι ενάντια στους Reds) και σχολίασε όσα ειπώθηκαν για το περιστατικό, εκτιμώντας παράλληλα πως ο νεαρός τερματοφύλακας μπορεί να κάνει μια λαμπρή καριέρα.

Αναλυτικά:

«Θα ξαναπαίξει σίγουρα, ήρθε την επόμενη μέρα και ήταν πολύ καλά, πολύ θετικός στην προπόνηση. Τίποτα άλλο. Αυτή είναι πιθανότατα η πρώτη και η τελευταία φορά που έγινε κάτι τέτοιο στη ζωή μου και στη ζωή πολλών ανθρώπων. Είναι το ίδιο μήνυμα με πριν. Μπορείς να πας εκεί έξω και να είσαι το θύμα, όλοι έστειλαν μηνύματα στήριξης και “είμαι μαζί σου” και αυτό είναι επίσης ωραίο.

Αλλά μερικές φορές, σε αυτή τη ζωή των social media, είναι πιο σημαντικό τι λες από το τι κάνεις. Αλλά όπως είπα και πριν, αυτό είναι ένα λάθος και σίγουρα θα κάνει και άλλα στην καριέρα του. Μα νομίζω ότι έχει τη δύναμη και την ποιότητα για να έχει μια πολύ καλή καριέρα».