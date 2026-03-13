Τούντορ για Κίνσκι: «Σίγουρα θα παίξει ξανά»
Το πρόσωπο των ημερών αλλά για τους λάθος λόγους έγινε τελευταία ο Ιγκόρ Τούντορ, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο για την απόφασή του να αντικαταστήσει τον Άντονιν Κίνσκι μέσα σε λίγα λεπτά λόγω των σφαλμάτων του στη βαριά ήττα της Τότεναμ από την Ατλέτικο Μαδρίτης για τους «16» του Champions League.
Μιλώντας ενόψει του αγώνα με τη Λίβερπουλ, ο Κροάτης προπονητής τόνισε πως ο Τσέχος θα αγωνιστεί ξανά (όχι ενάντια στους Reds) και σχολίασε όσα ειπώθηκαν για το περιστατικό, εκτιμώντας παράλληλα πως ο νεαρός τερματοφύλακας μπορεί να κάνει μια λαμπρή καριέρα.
Αναλυτικά:
«Θα ξαναπαίξει σίγουρα, ήρθε την επόμενη μέρα και ήταν πολύ καλά, πολύ θετικός στην προπόνηση. Τίποτα άλλο. Αυτή είναι πιθανότατα η πρώτη και η τελευταία φορά που έγινε κάτι τέτοιο στη ζωή μου και στη ζωή πολλών ανθρώπων. Είναι το ίδιο μήνυμα με πριν. Μπορείς να πας εκεί έξω και να είσαι το θύμα, όλοι έστειλαν μηνύματα στήριξης και “είμαι μαζί σου” και αυτό είναι επίσης ωραίο.
Αλλά μερικές φορές, σε αυτή τη ζωή των social media, είναι πιο σημαντικό τι λες από το τι κάνεις. Αλλά όπως είπα και πριν, αυτό είναι ένα λάθος και σίγουρα θα κάνει και άλλα στην καριέρα του. Μα νομίζω ότι έχει τη δύναμη και την ποιότητα για να έχει μια πολύ καλή καριέρα».
Igor Tudor on goalkeeper Antonin Kinsky:
"He will play again for sure. He came back the day after and was very good and positive in training. Nothing else.
"This is probably the first and last time that this happened in my life and the life of a lot of people. It is the same…
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.