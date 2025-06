Η Αννα Χολ έτρεξε τα 800μ. σε 2:01.23 και με συνολική συγκομιδή στους 7032β., έγινε η 5η αθλήτρια που ξεπερνά το φράγμα των 7000β. στο έπταθλο.

Η Άννα Χολ στο κορυφαίο μίτινγκ σύνθετων αγωνισμάτων στο Γκέτζις της Αυστρίας, έγινε η 5η μόλις αθλήτρια που ξεπέρασε το φράγμα των 7.000 βαθμών στο έπταθλο.

Η 24χρονη αθλήτρια από τις ΗΠΑ συγκέντρωσε 7032β. και μαζί με την περίφημη Καρολίνα Κλουφτ από τη Σουηδία, φιγουράρει πλέον στη 2η λίστα των κορυφαίων όλων των εποχών, πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ των απλησίαστων 7291β., που είχε σημειώσει η Τζάκι-Τζόινερ Κέρσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988.

Η Χολ άφησε πίσω της την απογοήτευση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όταν με 6.615β. πήρε την 5η θέση, μένοντας 91β. μακριά από τη Βέλγα, Νορ Βιντς και το χάλκινο μετάλλιο.

Στο Γκέτζις πήγε με ατομικό ρεκόρ στους 6.988β. από τη διοργάνωση του 2023. Aρχισε τον αγώνα της με 13.19 και 1096 βαθμούς στα 100μ. εμπ.

Συνέχισε με ατομικό ρεκόρ στο ύψος στο 1,95μ. (1.171β.) και στη σφαιροβολία με 14,86μ. (852β.) για να κλείσει την πρώτη ημέρα με 23.37 στα 200μ. (1042β.), τον ταχύτερο χρόνο της την τελευταία διετία και συνολική συγκομιδή 4.161β.

Anna Hall 🇺🇸 clears a new Personal Best (PB) of 1.95m in the High Jump!!



She is competing in the heptathlon at the Hypomeeting Gotzis.pic.twitter.com/zXmeCk97zl