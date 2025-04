Όλα είναι έτοιμα για τον 10ο Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου, που θα πραγαμτοποιηθεί την Κυριακή 6 Απριλίου, με τη συμμετοχή 4500 δρομέων από 60 χώρες.

Oλα είναι έτοιμα για τον επετειακό 10 ο TUI Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου που θα γίνει την Κυριακή 6 Απριλίου με τη συμμετοχή περισσότερων από 4.300 δρομέων από 60 χώρες, εκ των οποίων πολλοί είναι από τη Ρόδο. Αυτό αποκάλυψαν οι συντελεστές του αγώνα στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο κτίριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μαζί με άλλα σημαντικά στοιχεία για τον αγώνα. Το 45% των συμμετοχών είναι από γυναίκες ενώ ο Μαραθώνιος Ρόδου, μετά απ’ αυτόν της Αθήνας, είναι ο Νο1 σε ποσοστό ξένων συμμετεχόντων φτάνοντας το 30% των ενήλικων συμμετοχών.

Παρουσιάστηκε και η δάδα για την αφή της φλόγας της Καλλιπάτειρας, η οποία είναι χειροποίητη από ξύλο ελιάς και λουστραρισμένη με κερί από κυψέλες της Ρόδου και την οποία θα ανάψει η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Η Πρόεδρος των Ελλήνων Olympians Βούλα Κοζομπόλη, θα είναι παρούσα στις εκδηλώσεις της διοργάνωσης, όπως και η Oλυμπιονίκης Κατερίνα Θάνου μαζί με το νικητή του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας Χαράλαμπου Πιτσώλη και τη μαραθωνοδρόμο Ράνια Ρεμπούλη, ενώ θα τρέξει και ο περσινός νικητής Κενυάτης Kurgat, αλλά και ο παλιότερος νικητής Μιχάλης Χατζηιωάννου.

Επίσης το Ίδρυμα TUI Care Foundation, στο πλαίσιο του προγράμματος “Junior Academy” θα ενισχύει σχολεία της Ρόδου μ’ ένα σημαντικό ποσό για όσα παιδιά συμμετάσχουν στον Μαραθώνιο Ρόδου για την υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων.

Στη συνέντευξη Τύπου ήταν παρόντες η Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, Μαριέττα Παπαβασιλείου, το μέλος του ΣΕΓΑΣ κι αντιπρόεδρος της ΕΑΣ Δωδεκανήσου, Βασίλης Ζήκας, ο πρόεδρος της ΕΑΣ, Γιώργος Μιχαλάκης, ο κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λοΐζος Σοφός, ο εκπρόσωπος της TUI, Μάγκνους Χιούντενμπεργκ, οι εντεταλμένοι Αθλητισμού από Περιφέρεια και Δήμο, Άκης Δελαπόρτας και Μιχάλης Πλύγκος και ο

τεχνικός διευθυντής της διοργάνωσης, Ηλίας Μαυροειδέας. Στον συντονισμό ήταν ο δημοσιογράφος, Χόρχε Αθανασίου.

Οι δηλώσεις:

Μαριέττα Παπαβασιλείου: «Η επέτειος των 10 χρόνων αποτελεί τεράστιο ορόσημο για τον αγώνα. Όπως όλοι γνωρίζετε ξεκίνησε την πορεία του τον Οκτώβριο του 2014 με 134 αθλητές και έφτασε το 2025 να προσελκύει πάνω από 4300 αθλητές από περίπου 60 χώρες.Πέραν της αύξησης των αθλητών, το 2025 το όνομά του συνοδεύεται πλέον από αυτό της TUI, του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού παγκοσμίως. Η υπόσχεσή μας ότι στον 10ο χρόνο θα πραγματοποιήσουμε κάτι εξαιρετικά μεγάλο έχει επιτευχθεί. Ο TUI Rhodes Marathon πλέον έχει διανύσει τη δική του ξεχωριστή διαδρομή, κατέχοντας πλέον μία θέση μεταξύ των σημαντικών δρομικών αγώνων όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και ανά τον κόσμο.

Με την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας και τη συμμετοχή αθλητών από διάφορες γωνιές του πλανήτη, ο TUI Rhodes Marathon δεν είναι μόνο μία αθλητική διοργάνωση, αλλά και μία γιορτή του αθλητισμού, του τουρισμού, του πολιτισμού και της φιλοξενίας. Φέτος γιορτάζουμε αυτή την επιτυχημένη πορεία και το λαμπρό μέλλον του Μαραθωνίου Ρόδου, που συνεχώς εξελίσσεται και αναδεικνύει τη μοναδικότητά του. Κοιτάζοντας μπροστά, στοχεύουμε να εμπλουτίσουμε την εμπειρία των αθλητών και των επισκεπτών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουμε τη σύνδεση του Μαραθωνίου με τον τουρισμό τον πολιτισμό τον αθλητισμό προσφέροντας στο νησί μια τεράστια διεθνή προβολή .

Η τοπική κοινότητα είναι δίπλα του από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα. Ο TUI Rhodes Marathon πραγματοποιείται σε ένα από τα πιο όμορφα και ιστορικά νησιά της Ελλάδας, με μια οργάνωση και λειτουργία που τον καθιστούν σημείο αναφοράς για τους δρομικούς αγώνες διεθνώς . Ο αγώνας ξεχωρίζει για τη μοναδική παραθαλάσσια διαδρομή του, που περνά από εμβληματικά μνημεία όπως τα Μεσαιωνικά Τείχη και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου σχεδόν σε όλη την έκταση του. Με φόντο αυτό το μοναδικό σκηνικό και την απαλή θαλασσινή αύρα, ο αγώνας προσφέρει μια ανεπανάληπτη εμπειρία, ενισχύοντας τη Ρόδο ως κορυφαίο προορισμό αθλητικού τουρισμού.

Η επίσημη έγκριση από τον ΣΕΓΑΣ, καθώς και η πιστοποίηση από τη Διεθνή Ομοσπονδία Μαραθωνίων Δρόμων (AIMS) και τη Διεθνή Ένωση Ομοσπονδιών Κλασικού Αθλητισμού (IAAF),υπογραμμίζουν την ποιότητα και την εγκυρότητα του αγώνα, εξασφαλίζοντας τη διεθνή του αναγνώριση. Για όλα τα παραπάνω, που κατακτήσαμε με δέκα χρόνια σκληρής δουλειάς, η TUI επέλεξε να εντάξει τον μαραθώνιό μας στα φιλόδοξα σχέδιά της, επενδύοντας στον αθλητικό τουρισμό.

Μόνο ένας μαραθώνιος από κάθε χώρα έχει επιλεγεί, ώστε να συμπεριληφθεί στο project αθλητικού τουρισμού αυτού του εξέχοντος ταξιδιωτικού οργανισμού. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι σημειώσαμε νέο ρεκόρ συμμετοχών! Όλες οι θέσεις σε όλα τα αγωνίσματα έχουν καλυφθεί, με περισσότερους από 4.300 δρομείς – καθώς και πολλά παιδιά –έτοιμους να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία σε κάθε απόσταση. Η συμμετοχή στον Μαραθώνιο, τον Ημιμαραθώνιο και τις υπόλοιπες αποστάσεις παρουσιάζει σημαντική αύξηση, με διψήφιο ποσοστό ανόδου, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή πρόοδο της διοργάνωσης!».

«Αφιερωμένος στην Καλλιπάτειρα»

Ο 10ος, επετειακός TUI Rhodes Marathon είναι αφιερωμένος στην Καλλιπάτειρα, τη Ροδίτισσα ηρωίδα της αρχαιότητας, που έγινε η πρώτη γυναίκα η οποία συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μεταμφιεσμένη σε άνδρα, για να δει τον γιο της να αγωνίζεται. Αψηφώντας τις κοινωνικές απαγορεύσεις της εποχής, η Καλλιπάτειρα έδειξε θάρρος και δύναμη. Με αυτόν τον τρόπο, η διοργάνωση τιμά κάθε γυναίκα που αγωνίζεται για την επιτυχία και την ισότητα, σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής. Σήμερα, το παράδειγμά της είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, καθώς η ισότητα των φύλων παραμένει στόχος για πολλές κοινωνίες.

Το μετάλλιο του Μαραθωνίου και η επίσημη αφίσα του αγώνα απεικονίζουν τη μορφή της Καλλιπάτειρας, τιμώντας έτσι την σπουδαία αυτή Ροδίτισσα της Αρχαιότητας, την ιστορία και τη σύνδεση του αγώνα με την αρχαία ελληνική (αθλητική) παράδοση.Για πρώτη φορά στην ιστορία, η φλόγα της Καλλιπάτειρας θα ανάψει στη Ρόδο. Αυτή η ιδιαίτερη στιγμή ενισχύει την σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και υπογραμμίζει τον ρόλο της Καλλιπάτειρας ως σύμβολο του αθλητικού ιδεώδους και ηθικής ακεραιότητας.

«Η TUI προσφέρει στον Μαραθώνιο πρόσβαση σε εκατομμύρια ταξιδιώτες και αθλητές»

Η TUI, προσφέρει στον Μαραθώνιο πρόσβαση σε εκατομμύρια ταξιδιώτες και αθλητές από 21 χώρες με απευθείας αεροπορικές συνδέσεις. Επιπλέον, η δημιουργία εξειδικευμένων ταξιδιωτικών πακέτων από τον τουριστικό οργανισμό της TUI ενισχύει τη συμμετοχή, δίνοντας στους δρομείς και τους συνοδούς τους επιπλέον κίνητρα για να παρατείνουν τη διαμονή τους στο νησί στην αρχή της τουριστικής περιόδου ενισχύοντας την επέκταση της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μαραθώνιος Ρόδου είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που έχει επιλεγεί από την TUI για συνεργασία και υποστήριξη, όπως συμβαίνει και με τον Μαραθώνιο της Μαγιόρκας στην Ισπανία. Αυτή η διάκριση μάς τιμά ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη σημασία και την αναγνώριση που απολαμβάνει ο αγώνας μας σε διεθνές επίπεδο.

Να σημειωθεί επίσης ότι η το ίδρυμα TUI CARE FOUNDATION στο πλαίσιο του προγράμματος Junior Academy πρόκειται να ενισχύσει σχολεία της Ρόδου με ένα σημαντικό ποσό για την υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής υπευθυνότητας, που ενισχύει τη σύνδεση του αθλητισμού με την εκπαίδευση και την αειφορία. Μέσα από αυτή τη δράση, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε προγράμματα που προάγουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική κοινότητα.

«Σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ3»

Ο επετειακός 10ος TUI Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου θα καλυφθεί τηλεοπτικά σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 3 και διαδικτυακά, με live streaming από τα κανάλια της TUI σε όλον τον πλανήτη. Θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στους συνδιοργανωτέςτου αγώνα: την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, τον βασικότερο υποστηρικτή και στυλοβάτη του Μαραθωνίου μας από την πρώτη στιγμή, τον Δήμο Ρόδου και τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη, καθώς και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου .

Ευχαριστούμε επίσης για την παραχώρηση της αιγίδας τους τον κεντρικό ΣΕΓΑΣ, τον ΕΟΤ και το υπουργείο αθλητισμού. Επίσης το πανεπιστήμιο Αιγαίου , την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου και τον Πρόεδρό της, κ. Γιάννη Παπαβασιλείου, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και τον Πρόεδρό του, κ. Γιάννη Πάππου, για την πολύτιμη υποστήριξή τους. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους μεγάλους μας χορηγούς, την Under Armour, τον όμιλο HHotels, τους χορηγούς φιλοξενίας τον όμιλο Mitsis Hotels, το BlueBay Group, τα Atlantica Hotels, τα Horizon Hotels, Τους χορηγούς μεταφορών την Aegean Airlines, τη Blue Star Ferries, τον silver χορηγό τη ΒΑΠ Κουγιός και τον χορηγό επικοινωνίας την Three Sixty marketing . Τέλος τους Bronze χορηγούς , PwH , Lindos hotels, One Network, Opel Παρασκευας.

Ευχαριστώ από καρδιάς και όλα τα μέλη της οργανωτικής και εκτελεστικής επιτροπής που εθελοντικά με αγάπη και μεράκι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την ανεκτίμητη στήριξη και την ακούραστη προσφορά των εθελοντών μας. Ο Μαραθώνιος Ρόδου, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 700 εθελοντών – είτε μεμονωμένων είτε οργανωμένων σε ομάδες – είναι μια μεγάλη γιορτή εθελοντισμού, που αναδεικνύει το ισχυρό αίσθημα προσφοράς και αλληλεγγύης στη Ρόδο. Ραντεβού λοιπόν στις 6 Απριλίου, στη μεγάλη αθλητική γιορτή του νησιού μας, του Νοτίου Αιγαίου, της Ελλάδας και όχι μόνο… Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί!»



-Γιώργος Μιχαλάκης:

«Η χορήγηση αιγίδας από τον ΣΕΓΑΣ αντανακλά τα υψηλά πρότυπα του Αγώνα τα οποία ικανοποιούν τα αυστηρά κριτήρια της ομοσπονδίας του στίβου. Κριτήρια για την ασφάλεια της διοργάνωσης, για τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της, την προστιθέμενη αξία για την κοινωνία των πολιτών, τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων, είτε στη διοργάνωση της δράσης, είτε ως επωφελούμενων εξ αυτής, την υψηλή ποιότητα της δράσης και τις θετικές συνέπειές της πέρα από το πεδίο του διοργανωτή στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον».

-Magnus Hüttenberend (Group Director Media Relations Corporate, Sponsorship & Social Media)

«Η Ρόδος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για την TUI, ενώ διαθέτει μια βαθιά σύνδεση με τον αθλητισμό. Στόχος μας είναι να φέρουμε κοντά την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες του νησιού, δημιουργώντας μια μοναδική αθλητική εμπειρία. Όπως έχουμε διαπιστώσει από τη συμμετοχή μας σε άλλους μαραθωνίους, κάθε δρομέας ταξιδεύει, κατά μέσο όρο, με άλλα 2,9 άτομα. Αυτό αποδεικνύει πως τέτοιες διοργανώσεις δεν αποτελούν μόνο αθλητικά γεγονότα.Λειτουργούν και ευκαιρίες ανάπτυξης για τον εκάστοτε προορισμό. προορισμό. Η TUI υποστηρίζει τη διοργάνωση με 200 συμμετέχοντες, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας στην επιτυχία του αγώνα. Η συνεργασία μας, όπως ορίζει το συμφωνητικό με την οργανωτική επιτροπή, είναι τριετούς διάρκειας. Ωστόσο, πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η σχέση θα εξελιχθεί σε μια μακροχρόνια συνεργασία. Το χαμόγελο, που αποτελεί το σήμα κατατεθέν του brand μας, θα είναι υπέροχο να αναγνωρίζεται

από όλους τους συμμετέχοντες. Έτσι, ο εμβληματικός Μαραθώνιος Ρόδου θα λειτουργεί ως μια πλατφόρμα που θα αναδεικνύει το νησί και θα δημιουργεί πρεσβευτές της Ρόδου σε όλο τον κόσμo!».

-Ηλίας Μαυροειδέας:

«Θ’ αναφερθώ περισσότερο στα στατιστικά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, πρώτη φορά θα συμμετάσχουν αθλητές-αθλήτριες από 60 χώρες και το 30% των δρομέων στους αγώνες ενηλίκων είναι από το εξωτερικό, πολύ μεγάλο ποσοστό για τα ελληνικά δεδομένα, αφού στον αθλητικό τουρισμό δεν πρωτοστατούμε. Έτσι, ο Μαραθώνιος Ρόδου, μετά απ’ αυτόν της Αθήνας, είναι ο Νο1 σε ποσοστό ξένων συμμετεχόντων. Οι χώρες με τις περισσότερες συμμετοχές είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Ολλανδία και οι ΗΠΑ. Πολύ σημαντική είναι και η αύξηση συμμετοχών από τους κατοίκους του νησιού που πολλές φορές δεν το αναφέρουμε, γιατί δίνουμε έμφαση στα έσοδα και το κέρδος μιας τέτοιας διοργάνωσης. Είναι σημαντικό τον κόσμο του νησιού να τον βγάλουμε έξω από τα σπίτια του και να δώσουμε κίνητρα ν’ αθληθεί. Το ίδιο γίνεται

και με τον παιδικό αγώνα που μας δημιουργεί ένα ευχάριστο πρόβλημα, γιατί μεγαλώνει πολύ ο αριθμός συμμετεχόντων με αποτέλεσμα να βρούμε λύσεις για τη διεξαγωγή του με ασφάλεια. Επίσης το 45% είναι γυναίκες, κάτι επίσης σημαντικό για όποιον γνωρίζει από αγώνες δρόμου.

Όσον αφορά τους ξεχωριστούς αθλητές, θα συμμετάσχει ο Κενυάτης Μόουζες Κίπτοο Κούργκατ, περσινός νικητής με ρεκόρ διαδρομής σε 2.16.08, καλύτερη επίδοση το 2024 σε μαραθώνιο στην Ελλάδα. Μαζί του θα είναι ο επίσης Κενυάτης Κένεθ Κίπιτογκ, ενώ στις γυναίκες θα τρέξει η Ράνια Ρεμπούλη, 4 η πανελληνιονίκης στον Μαραθώνιο το 2024 στην Αθήνα. Στον ημιμαραθώνιο θα συμμετάσχει ο Χαράλαμπος Πιτσώλης».



Συνδιοργανωτές του αγώνα είναι, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΡΟΔΟΥ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η διοργάνωση υποστηρίζεται από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης και την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). Ο TUI Rhodes Marathon διεξάγεται με την πιστοποίηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μαραθωνίων Δρόμων AIMS, σε μια εξαιρετική παραθαλάσσια διαδρομή που «διατρέχει» τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ρόδου.

Η TUI είναι ο νέος Χορηγός Τίτλου και Συνεργάτης Διανομής του TUI Rhodes Marathon, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής της διοργάνωσης. Επίσης, υποστηρίζεται από κορυφαίους χορηγούς, με Μέγα Χορηγό τον Όμιλο H Hotels Collection και την Under Armour.

Μεγάλοι Χορηγοί της διοργάνωσης είναι οι όμιλοι Mitsis Hotels, Atlantica Hotels & Resorts, Blue Bay Group, καθώς και το Rhodos Horizon City Hotel (Φιλοξενίας), η AEGEAN και η Blue Star (Μεταφορών), η ΒΑΠ Π. Κουγιός (Tροφοδοσία νερού) και η Three Sixty Marketing (Marketing & Επικοινωνία).

