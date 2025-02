Ο Τζανμάρκο Ταμπέρι μετά την πρόσκαιρη απογοήτευση για όσα του έτυχαν πέρυσι στο Παρίσι, από το Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο επέλεξε να ανακοινώσει πως θα συνεχίσει μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Ο Τζανμάρκο Ταμπέρι από το σκηνή του Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο είπε αυτό που θα ήθελαν να ακούσουν όλοι στην Ιταλία. Ο ολυμπιονίκης του ύψους στο Τόκιο, ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται με στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Ο 32χρονος Ταμπέρι προσκεκλημένος στο Φεστιβάλ, βρέθηκε στη σκηνή δίπλα στον τραγουδοποιό και ράπερ Τζοβανότι κι εκεί δημοσιοποίησε την απόφασή του, λέγοντας: «Ήταν λίγοι δύσκολοι μήνες μετά το Παρίσι. Αλλά συνειδητοποιώ ότι αυτό που έκανε τη διαφορά δεν ήταν οι νίκες, αλλά η θέληση να προσπαθήσω ξανά, ακόμα κι όταν οι δυσκολίες είναι ανυπέρβλητες. Λοιπόν; Τα λέμε στο Λος Άντζελες 2028».

Ο Ταμπέρι, με τον Μουτάζ Μπαρσίμ, έγραψαν ιστορία στο Τόκιο το καλοκαίρι του 2021, όταν αποφάσισαν να μη μπουν στη διαδικασία του αγώνα μπαράζ και να βρεθούν, όπως επιτρέπει ο κανονισμός, στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

