Ο μισοξυρισμένος ήρωας των Ιταλών, Τζανμάρκο Ταμπέρι, σκηνοθέτησε και εκτέλεσε μια μοναδική παράσταση στη νίκη του στον τελικό του ύψους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης.

Ο Τζανμάρκο Ταμπέρι για τους Ιταλούς, είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας πρωταθλητής, ο αγαπημένος τους «Τζίμπο» το βράδυ της Τρίτης (11/6) χάρισε στους συμπατριώτες του την καλύτερη παράσταση που θα μπορούσε να φανταστεί στο «Ολίμπικο» της Ρώμης.

Ο αθλητής με το μισοξυρισμένο πρόσωπο, κάτι που έκανε για πρώτη φορά το 2015, είναι ένας showman, κάτι ξεχωριστό για τη βιομηχανία του στίβου.

Ο 32χρονος άλτης του ύψους είχε σχεδιάσει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια στον τελικό του ύψους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Αρχικά έπρεπε να νικήσει. Ξεπερνώντας τα 2,31μ. καθάρισε το 3ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και μετά άρχισε τις τρέλες.

Το σενάριο κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί. Ξεπερνώντας τα 2,34μ., βγήκε από το στρώμα κουτσαίνοντας, έπεσε στο ταρτάν βγάζοντας το αριστερό του παπούτσι. Οι Ιταλοί μεμιάς σίγασαν, στο μυαλό τούς ήρθε η στιγμή του σοβαρού τραυματισμού του το 2016.

Όμως ο τρελό-Ταμπέρι έπαιζε. Με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις, έβγαλε άλλο ένα παπούτσι από το σακίδιό του, που ήταν γεμάτο με ελατήρια, τα οποία σκόρπισε στο ταρτάν.

2.34m!! Gianmarco Tamberi! European champion! Pulls out the springs from his spikes before celebrating! 🇮🇹 The home crowd goes WILD! pic.twitter.com/wjZeLpJSmu

Και όταν καθάρισε και τα 2,37μ., το «Ολίμπικο» σείστηκε. Ο Ταμπέρι έγινε ένα με το πλήθος, βρήκε τη γυναίκα του, για το πρώτο φιλί και μετά έφθασε μέχρι το σημείο που παρακολουθούσε τον αγώνα του ο Πρόεδρος της ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζο Ματαρέλα.

«Ήξερα ότι είχα προπονηθεί καλά και ήμουν σε εξαιρετική φόρμα. Έγραψα ακόμη και στον Γιάνικ Σίνερ, για να προσπαθήσω να τον φέρω στο στάδιο. Ήθελα να κάνω αυτή τη νύχτα τόσο μαγική. Ήθελα να καταλάβει ο κόσμος τα συναισθήματα που μπορεί να χαρίσει ο στίβος. Ήθελα να κάνω σπουδαία πράγματα μπροστά στον Πρόεδρο της ιταλικής Δημοκρατίας, ο οποίος μας τίμησε με την παρουσία του» δήλωσε ο Ταμπέρι, που θα είναι ο σημαιοφόρος της ιταλικής ολυμπιακής ομάδας στο «Παρίσι 2024».

Ο Ταμπέρι το 2016 έφθανε στα υψηλότερα άλματα στην καριέρα του, όμως το βράδυ της 15ης Ιουλίου η ζωή του άλλαξε. Στο στάδιο «Λουί Ντε» στο Μονακό, στη διάρκεια του Diamond League είχε ξεπεράσει τα 2,39μ., το ισχύον ρεκόρ Ιταλίας και επιχειρούσε για 3η φορά στα 2,41μ.

Εκεί έγινε η ζημιά, με τον Ταμπέρι να διαλύει τον αχίλλειο τένοντα και 15 ημέρες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το όνειρο γινόταν εφιάλτης.

Ο Ταμπέρι μετά την επέμβαση και τη δύσκολη περίοδο αποκατάστασης, άρχισε να σκέφτεται το Τόκιο το 2020.

Αρχισε δειλά, δειλά να επιστέφει στους αγώνες και η νίκη του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου της Γλασκώβης το 2019 με 2.32μ., ήταν αυτό που χρειαζόταν για να αποκτήσει και πάλι τη χαμένη αυτοπεποίθηση.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου τη Γλασκώβη, εκεί υπέγραψα την επιστροφή μου» δήλωσε τότε ο Ταμπέρι.

The return of 'Gimbo'! 😍😭 @gianmarcotamber 🇮🇹 won a popular and emotion gold medal in the high jump at the 2019 European Indoor Championships in Glasgow. 🥇 #EA50 pic.twitter.com/tVBZncvomm

Μετά ήρθε η πανδημία, η μετάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο για ένα χρόνο και ο Ταμπέρι στην μπότα του γύψου έγινε η απαραίτητη διόρθωση.

Στο άδειο από θεατές Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο εκτυλίχθηκε μια από τις πλέον αξιομνημόνευτες στιγμές στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Ταμπέρι, με τον Μουτάζ Εσα Μπαρσίμ κλήθηκαν να δώσουν μπαράζ για το χρυσό μετάλλιο.

Ο άλτης από το Κατάρ έδωσε τη λύση «Μπορούμε να έχουμε δύο χρυσά» ρώτησε τον κριτή και όταν πήρε τη θετική απάντηση, κοιτώντας τον Ταμπέρι τού είπε: «Ιστορία φίλε μου, ολυμπιονίκες». Οι σκηνές αξέχαστες και στη στιγμή της απονομής ο ένας απένειμε στον άλλον το χρυσό μετάλλιο.

Two golds for No. 2️⃣! #BestOf2023



"Can we have two golds?"



Two years on from 1 August 2021, we had to go back when Mutaz Barshim and Gianmarco Tamberi put friendship over competition and shared gold at #Tokyo2020. ❤️@gianmarcotamber | @mutazbarshim | @WorldAthletics pic.twitter.com/6lWUEyb3wi