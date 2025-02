O Mατία Φουρλάνι έκανε πρεμιέρα στην Οστράβα και με άλμα στα 8,23μ. ισοφάρισε την κορυφαία φετινή επίδοση στο μήκος.

Τη δική του πρεμιέρα για το 2025 έκανε και ο Ματία Φουρλάνι το απόγευμα της Τρίτης (4/2) από το Czech Indoor Gala της Οστράβα, με τον Ιταλό να επικρατεί στο μήκος με 8,23μ.

Ο 20χρονος, 3ος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ισοφάρισε την κορυφαία φετινή επίδοση που σημείωσε ο Σουηδός, Τομπίας Μόντλερ προ ημερών στο Βελιγράδι.

Ο Φουρλάνι άρχισε τον αγώνα του στην Οστράβα με τρία άλυρα άκυρα άλματα, στο 4ο άλμα σημείωσε 8,00μ., στο 5ο έβγαλε τα 8,23μ., ενώ άκυρη ήταν η τελευταία του προσπάθεια.

Ο 21χρονος Βούλγαρος, Μπόζινταρ Σαραμπιούκοφ πήρε τη 2η θέση με 8,12μ. (φέτος έχει 8,19μ) και ο Τομπίας Μόντλερ την 3η με 8.01μ. Ακολούθησαν ο Πορτογάλος, Ζέρσον Μπαλντέ (7,90μ.) και ο Τσέχος, Ράντεκ Γιούτσκα (7,88μ.).

