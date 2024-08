Καραλής: «Μου είχαν πει ότι οι μαύροι δεν κάνουν άλμα επι κοντώ, είμαι ο πρώτος μάυρος που πέρασε τα 6 μέτρα»

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να γίνει ο πρώτος Έλληνας που «έσπασε» το φράγμα των 6 μέτρων στο άλμα επί κοντώ και σημείωσε ένα σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ.

Στην πρώτη του ανάρτηση αμέσως μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Diamond League που έγινε στη Σιλέσια, ο Μανόλο Καραλής αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μικρός του έλεγαν πως οι μαύροι δεν κάνουν άλμα επί κοντώ, με τον ίδιο να δίνει την απάντησή του ως ο πρώτος μαύρος που περνάει τα 6 μέτρα.

«Μου είχαν πει ότι οι μαύροι δεν κάνουν άλμα επί κοντώ. Τώρα είμαι ο πρώτος μαύρος άλτης με άλμα πάνω από τα έξι μέτρα! Μην εγκαταλείπετε ποτέ τα όνειρά σας»

They told me that black people don’t pole vault!

Now I’m the first black pole vaulter over 6 meters!

Never give up on your dreams