Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη κατέλαβε την 5η θέση σε αγώνα 10.000μ. βάδην στην Καμπέρα, στην πρώτη της εμφάνιση για το 2024.

Η σεζόν για την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη άνοιξε το Σάββατο (27/1) στην Αυστραλία. Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια του βάδην αγωνίστηκε σε μίτινγκ στην Καμπέρα και κατέλαβε την πέμπτη θέση στα 10.000μ. με 44:39.83.

Η αθλήτρια έκανε μια προπονητική κούρσα ενόψει της συμμετοχής της σε λίγες ημέρες στο εθνικό πρωτάθλημα Αυστραλίας στα 20 χλμ. βάδην. Η Ντρισμπιώτη βρίσκεται από το τέλος του περασμένου έτους στο στην Αυστραλία, όπου όπως και πέρυσι έτσι και φέτος πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της δίπλα στον προπονητή της Μπρεντ Βάλανς.

Νικήτρια στον αγώνα ήταν η δεύτερη στο παγκόσμιο της Βουδαπέστης, Τζεμίμα Μόνταγκ (Αυστραλία) με 43:14.48 και ακολούθησαν οι Λορένα Αρένας (Κολομβία) 43:27.48 Κλεμένς Μπερετά (Γαλλία) 43:35.52 και Χονγκ Λιού (Κίνα) 44:39.83. Ηταν η πρώτη κούρσα μέσα στο 2024 για το αγώνισμα και οι επιδόσεις αποτελούν και τις κορυφαίες της χρονιάς.

