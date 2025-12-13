Σημαντική νίκη για τον ΑΟ Θήρας με την ομάδα της Σαντορίνης να επικρατεί με 3-0 του ΖΑΟΝ και να ανεβαίνει στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Σπουδαία νίκη και μάλιστα με 3-0 σετ πανηγύρισε ο ΑΟ Θήρας επί του ΖΑΟΝ στο κλειστό γυμναστήριο Σαντορίνης. Η ομάδα του Μανώλη Σκουλικάρη με όπλο το μπλοκ και σωστές επιλογές στην επίθεση πήρε το τρίποντο και έφτασε τους 15 βαθμούς, ανεβαίνοντας στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Ο ΖΑΟΝ γνώρισε την ήττα μετά από τρία συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα και έπεσε στην 4η θέση, ισοβαθμώντας με τον Πανιώνιο τον οποίο θα υποδεχθεί την προσεχή Τετάρτη (17/12).

Η ομάδα της Σαντορίνης είχε τρεις διψήφιες, με πρώτη σκόρερ την Άμποτ με 14, ακολούθησε η Μάασε με 13 και η Τσιόγκα πρόσθεσε 12, ενώ καθοριστική ήταν και η Δημητριάδη με 9 πόντους.

Ο ΖΑΟΝ έμεινε χαμηλά στην επίθεση με 27% αποτελεσματικότητα (έναντι 39% του ΑΟ Θήρας), με την Ελπίδα Τικμανίδου να πετυχαίνει 13 πόντους.

Διαιτητές: Λιδωρικιώτη, Μενεσλής, Παρατηρητής: Παγκοζίδης, Επόπτες: Κοκορομύτη, Ανδρέου, Γραμματεία: Νικολάου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-15, 21-16, 27-25

2ο σετ: 8-7, 16-15, 21-19, 25-21

3ο σετ: 8-3, 16-10, 21-11, 25-14

*Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 2 άσσους, 41 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 6 άσσους, 31 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (27-25, 25-21, 25-14) σε 91'

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ), Πάβισιτς 4 (4/18 επ., 47% υπ. - 24% άριστες), μάασε 13 (10/32 επ., 3 μπλοκ), Δημητριάδη 9 (5/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Τσιόγκα 12 (8/12 επ., 4 μπλοκ), Άμποτ 14 (12/29 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 42% υπ. - 16% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 50% υπ. - 38% άριστες), Θωμαΐδου, Γενιτσαρίδη.

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 6 (3/11 επ., 3 μπλοκ), Τικμανίδου 13 (10/27 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 34% υπ. - 18% άριστες), Γράβαρη 3 (1/8 επ., 2 άσσοι), Στογιλίκοβιτς 1 (1/2 επ.), Νικόλοβα 2 (1/11 επ., 1 μπλοκ, 56% υπ. - 11% άριστες), Κραϊντούμπα 4 (3/15 επ., 1 άσσος) / Σπυροπούλου (λ, 60% υπ. - 40% άριστες), Φουμάκη, Κασδοβασίλη 1 (1/1 επ.), Μπεκτάς 4 (2/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 43% υπ. - 14% άριστες).

Η γνώμη του πάγκου

Μανώλης Σκουλικάρης (Α.Ο. Θήρας): «Όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να έχουμε πάθος. Όταν διαθέτουμε αυτά τα στοιχεία, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Αν οι αντίπαλοι είναι καλύτεροι, ας κερδίσουν. Παρότι είχαμε άγχος στην αρχή, νικήσαμε δίκαια. Κοιτάμε το επόμενο ματς με τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια αυτό με τη Θέτιδα, ώστε να κάνουμε τον απολογισμό του πρώτου γύρου. Θέλω να αφιερώσω τη νίκη στον κόσμο μας και στον κ. Πατηνιώτη, που γιόρταζε χθες. Βλέπω ότι ο κόσμος έρχεται σιγά-σιγά όλο και πιο κοντά στην ομάδα».

Μπάμπης Μυτσκίδης (Ζ.Α.Ο.Ν.): «Κάναμε αρκετά λάθη, ειδικά στα κρίσιμα σημεία. Το πρώτο σετ ήταν κομβικό για την έκβαση του αγώνα. Το κλειδί ήταν η επίθεση, όπου είχαμε χαμηλά ποσοστά. Στο τρίτο σετ δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί. Έχουμε ακόμη δύο αγώνες για τον πρώτο γύρο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Συγχαρητήρια στη Σαντορίνη, που νίκησε δίκαια».