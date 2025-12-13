Τσικίνιο για το παρατσούκλι Ποντένσε: «Σημαίνει κάτι σαν τολμηρός»

Ο Πορτογάλος μέσος μίλησε στη NOVA για το Άρης - Ολυμπιακός, την δική του παρουσία αλλά και τον Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Τσικίνιο, βασικότατος χαφ του Ολυμπιακού, είπε στη NOVA για:

Τον Άρη: Όλα τα παιχνίδια είναι για μας δύσκολα: κανένα παιχνίδι δεν θεωρούμε εύκολο, όμως ο στόχος μας δεν αλλάζει σε σχέση με τους αντιπάλους. Πηγαίνουμε σε όλα τα παιχνίδια για να κερδίσουμε. Θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, γνωρίζοντας φυσικά πως ο αντιπάλος είναι μια δυνατή ομάδα, είναι δύσκολο, όμως δεν αλλάζει τίποτα για μας. Προετοιμαζόμαστε και πηγαίνουμε εκεί με την ίδια νοοτροπία. Όλα τα παιχνίδια έχουμε στόχο να τα κερδίσουμε, για αυτό προετοιμαζόμαστε όσο καλύτερα γίνεται. Θέλουμε να δείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας, για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς που είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό.

Την παρουσία του: Έχει να κάνει με την ομάδα, με βοηθάνε πάρα πολύ οι συμπαίκτες μου και επίσης έχει να κάνει με τη θέση την οποία το έχει ζητήσει ο προπονητής. Έχω ανέβει λίγο πιο ψηλά και είναι πολύ πιο εύκολο να πλησιάσω την περιοχή. Όταν παίζεις σαν δεκάρι, είσαι πιο κοντά στην εστία και έτσι είναι πιο εύκολο να σκοράρεις. Αυτό όμως οφείλεται στην συνεργασία με τους συμπαίκτες μου. Νιώθω πολύ καλύτερα, πολύ καλά σε αυτή τη θέση. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που μπορώ και βοηθάω την ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συμπαίκτες μου που με βοηθάνε γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε στη θέση που μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο την ομάδα.

Το παρατσούκλι στον Ποντένσε: Είναι μία έκφραση που τον φωνάζουμε έτσι γιατί θέλουμε λίγο να τον πειράξουμε. Έτσι όπως είναι μικρός όμως και όπως είναι λίγο κοντούλης, τον λένε atrevido. Σημαίνει κάτι σαν... τολμηρός. Αυτός λοιπόν που θέλει να κάνει τη διαφορά, αυτός που παρόλο που ξέρει πως μπορεί να υστερεί σε μέγεθος, είναι αυτός που θα τα βάλει με όλους και θέλει να προσπεράσει τους πάντες για να βοηθήσει.

Το θέμα των ουκ ολίγων αγώνων και το εάν επηρεάζουν: Η γνώμη μου είναι πως όχι. Δεν σκέφτεται κανένας στην κούραση γιατί σε όλους αρέσει να παίζει παιχνίδι τόσο συχνά. Μας αρέσει πάρα πολύ να έχουμε συνέχεια παιχνίδια κάθε δύο ή κάθε τρεις μέρες. Είναι κάτι που αποδεικνύει πως είμαστε όλες σε διοργανώσεις, αποδεικνύει πως είμαστε μια καλή ομάδα. Νομίζω λοιπόν πως είναι κάτι που αρέσει στους παίκτες, μας κρατάει σε εγρήγορση, ειδικά όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά και γι’ αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να τα πηγαίνουμε καλά σε όλα τα παιχνίδια που παίζουμε, ακόμα και αν είναι πολλά συνεχόμενα.