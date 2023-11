Ο Άνταμ Κζοτ, έξι φορές πρωταθλητής Ευρώπης στα 800μ., έτρεξε για πρώτη φορά μαραθώνιο στη Νέα Υόρκη και ο τερματισμός του δεν ήταν και ο πλέον ιδανικός.

Τι κι αν έχεις αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στα 800μ., ο μαραθώνιος είναι μια διαφορετική ιστορία. Αυτό θα πρέπει να το κατάλαβε πολύ καλά ο Άνταμ Κζοτ στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης.

Ο σπουδαίος 34χρονος Πολωνός δοκίμασε για πρώτη φορά τις δυνάμεις του στην απόσταστη του μαραθώνιου στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Σημείωσε επίδοση 2ώρ.50:09, αλλά τα τελευταία μέτρα ήταν βασανιστικά.

Ο Κζοτ επιχειρούσε σπριντ μερικά δεκάδες μέτρα πριν από τη γραμμή τερματισμού, όταν ξαφνικά έπεσε στα γόνατα και χρειάστηκε τη βοήθεια δύο δρομέων για να σταθεί ξανά στα πόδια του και να τερματίσει περπατώντας και εξαντλημένος.

