Οι Γιάκομπ Ιγκεμπρίγκτσεν και Φέμκε Μπολ οι κορυφαίοι στην Ευρώπη για το 2023

O Γιάκομπ Ιγκεμπρίγκτσεν στους άνδρες και η Φέμκε Μπολ στις γυναίκες κατέκτησαν τον τίτλο των κορυφαίων στην Ευρώπη για το 2023.

Ο Γιάκομπ Ιγκεμπρίγκτσεν αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής της Ευρώπης για το 2023, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επικρατώντας στη σχετική ψηφοφορία του Μίλτου Τεντόγλου και του Αρμάντ Ντουμπλάντις.

Ο Νορβηγός αθλητής, όπως και η Ολλανδή Φέμκε Μπολ που κέρδισε την αντίστοιχη ψηφοφορία στις γυναίκες, βραβεύτηκαν το βράδυ του Σαββάτου (21/10) σε ειδική εκδήλωση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στίβου, στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Ο Ινγκεμπρίγκτσεν κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια στο ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, που έγινε τον Μάρτιο στην Κωνσταντινούπολη, ενώ τον Αύγουστο πήρε το χρυσό στα 5.000μ. και το ασημένιο στα 1.500μ. στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης.

Back-to-back trophies for Jakob!



Jakob Ingebrigtsen 🇳🇴 is the men's European Athlete of the Year for the second year in a row!

Επιπλέον, κατέρριψε μέσα στη χρονιά πέντε ρεκόρ Ευρώπης, με τα δύο τελευταία (στο μίλι και στα 3.000μ.) να επιτυγχάνονται σε διαδοχικές ημέρες κατά τη διάρκεια του τελικού των Diamond League, στο Γιουτζίν των ΗΠΑ, όπου κέρδισε και τα δύο αγωνίσματα.

UNSTOPPA-BOL!



For the second year in a row, Femke Bol is the women's European Athlete of the Year!



And Bol becomes the first athlete to win the award in back-to-back years since Dafne Schippers in 2014-15.

Η Μπολ (που επίσης βραβεύεται για δεύτερη διαδοχική χρονιά) κατέκτησε κι αυτή δύο ευρωπαϊκούς τίτλους στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και δύο χρυσά στο Παγκόσμιο, στα 400μ. εμπόδια και στα 4Χ400μ., όπου χάρισε στην Ολλανδία τη νίκη με ένα εκπληκτικό τελευταίο 400άρι.

Super Mattia!



European U20 long jump champion Mattia Furlani is crowned men's Rising Star for 2023!

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η πρωταθλήτρια από την Ολλανδία κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ κλειστού στίβου στα 400μ. με 49.26, αλλά και το ρεκόρ Ευρώπης στα 400μ. εμπόδια με 51.45.

Ο Ιταλός, Ματία Φουρλάνι πήρε τον τίτλο του ανερχόμενου αστέρα στα αγόρια και η Σέρβα, Αντζελίνα Τόπιτς τον αντίστοιχο τίτλο στα κορίτσια.