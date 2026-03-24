Στα χέρια τους το 2/2 με δύο έξυπνες επιλογές!

Η 33η αγωνιστική της Euroleague περιλαμβάνει νέες κρίσιμες εκτός έδρας δοκιμασίες για τους «αιώνιους» στην κούρσα με φόντο τα Playoffs.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ντουμπάι στη «Zetra Arena» του Σαράγεβο (20:30), σε ένα παιχνίδι που έχει χαρακτήρα «τελικού» όπως όλα τελευταία των «πράσινων» στη μάχη για το πλασάρισμα.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος και να χτίσει ένα νικηφόρο σερί στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου, με βασικό στόχο την είσοδο στην πρώτη εξάδα που δίνει απευθείας πρόκριση στα Playoffs.

Η σημαντική νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα με 82-74 που ήρθε με ανατροπή από το -12 στο 28’ (50-62) και επιμέρους 32-12 στα 12 τελευταία λεπτά αποτελεί εφαλτήριο για το «τριφύλλι», που με τη δεύτερη σερί νίκη του ανέβηκε στο 18-14 και παραμένει σε τροχιά εξάδας.

Στόχος είναι άλλη μια νίκη, αυτή τη φορά επί της Ντουμπάι, ώστε να γίνει άλλο ένα βήμα και επί της ουσίας να φύγει κάθε «σύννεφο» ενδεχόμενης εξόδου από τη δεκάδα, καθώς η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς έχει 17-15 προσπαθώντας να προσεγγίσει τις προνομιούχες θέσεις.

Η αστάθεια των «πράσινων» στην άμυνα και η δεδομένη αμυντική αδυναμία της Ντουμπάι μπορεί να διαμορφώσει συνθήκες υψηλού σκορ όπως και στον πρώτο γύρο (103-82 για τον Παναθηναϊκό). Στο 1.92 οι Over 173.5 πόντοι.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στη «Roig Arena» (21:30) ώστε να κάνει το πλέον καθοριστικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα χάρη στο 2/2 της προηγούμενης εβδομάδας στο ΣΕΦ με την πρωτοπόρο Φενέρ (104-87) και τη Μπασκόνια (90-80) συνεχίζει ακάθεκτη και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 22-11.

Απέναντι σε μια από τις πιο δυνατές ομάδες εντός έδρας και άμεσο ανταγωνιστή για την τετράδα, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να εξασφαλίσουν το πλεονέκτημα έδρας.

Βασικός παράγοντας είναι ο Μιλουτίνοφ ως σημείο αναφοράς στη ρακέτα κι ενώ προέρχεται από παραγωγική εμφάνιση με την Μπασκόνια (17 πόντοι, 6 ριμπάουντ). Στο 2.25 το Over 18.5 σε combo πόντων και ριμπάουντ του Σέρβου σέντερ.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

